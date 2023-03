Fatídico accidente: Volcadura en Ciudad Obregón deja una víctima y moviliza a las autoridades

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- Momentos de pánico y angustia se vivieron la tarde del pasado lunes muy cerca del Parque Industrial, en la cabecera municipal de Cajeme, luego de que se reportara un fatídico accidente vehicular: un automóvil particular se volcó cuando el conductor de un tráiler le cortó circulación. Testigos dieron aviso a las autoridades a través del Servicio de Emergencias 911, a lo que se movilizaron agentes de la Policía Municipal.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron la tarde del pasado lunes 6 de marzo del 2023, alrededor de las 17:30 horas, tiempo local, en la vialidad boulevard Las Torres, metros antes de llegar a la Calzada y al Parque Industrial de Ciudad Obregón, Sonora. Se detalló que un vehículo particular color blanco iba conduciendo dirección hacia el norte cuando un tráiler le cortó circulación.

Las siguientes imágenes son sensibles, favor de tener discreción.

Accidente en Ciudad Obregón moviliza a las autoridades. Foto: Facebook

Para evitar un choque, el conductor del automóvil dio una vuelta que hizo que se subiera al camellón que divide el bulevar; acto seguido el vehículo particular se volcó. En tanto, el chofer del tráiler huyó hacia un rumbo desconocido. Testigos que presenciaron el siniestro dieron aviso a las autoridades a través del Servicio de Emergencias 911, a lo que se movilizaron agentes de la Policía Municipal de Cajeme y de la Estatal de Seguridad Pública (PESP).

Este accidente dejó una víctima con heridas leves, no obstante, debido a que las lesiones no fueron de gravedad, no se solicitó la presencia de paramédicos de la Cruz Roja. Los efectivos de la Policía de Tránsito Municipal de la Secretaría de Seguridad tomaron nota de los hechos. Por otra parte, se informó que el vehículo quedó completamente destrozado. A la fecha de publicación de esta nota, aún no se informa si el presunto responsable ya fue detenido por las autoridades.

Fuente: Tribuna