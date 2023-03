Le decían 'Tavito' y era de Ciudad Obregón: Reconocen a masculino asesinado a balazos en la calle

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- Momentos de pánico y angustia se vivieron la tarde del pasado miércoles en inmediaciones de la colonia México, en la cabecera municipal de Cajeme, Sonora, luego de que se reportara una agresión armada, la cual dejó una víctima mortal. Momentos después de que autoridades realizaran las diligencias correspondientes en la escena, informaron la identidad del ahora occiso.

Las siguientes imágenes son sensibles, favor de tener discreción.

Autoridades se movilizan por una balacera en Ciudad Obregón, Sonora. Foto: Facebook

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron la tarde del pasado miércoles 8 de marzo del 2023, alrededor de las 18:00 horas, tiempo local, en las calles Puerto de Guaymas y Topolobampo en la colonia México, al sur de Ciudad Obregón, Sonora. Se detalló que la víctima, un joven de solo 20 años de edad, identificado como Gustavo S., alias 'Tavito', viajaba en una motocicleta por las vialidades referidas.

En un momento, fue interceptado por un comando armado compuesto con sujetos desconocidos que cargaban armas de alto calibre; sin mediar palabra alguna, los sicarios abrieron fuego contra la víctima en repetidas ocasiones, hasta que la víctima quedó tendida en el asfalto. Acto seguido, los gatilleros huyeron hacia un rumbo desconocido, en tanto que testigos dieron aviso a las autoridades a través del Servicio de Emergencias 911.

A la brevedad se hicieron presentes agentes de la Policía Municipal de Cajeme y de la Estatal de Seguridad Pública (PESP), quienes al confirmar la presencia de una persona baleada, pidieron apoyo a paramédicos de la Cruz Roja, no obstante, esta ya no tenía signos vitales. El perímetro fue acordonado para que personal de Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJE) realizara las diligencias correspondientes y levantara el cadáver. A la fecha de publicación de esta nota, no hay información sobre los posibles responsables de estos crímenes.

Fuente: Tribuna