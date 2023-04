VIDEO: Fiscalía de la CDMX detiene en el Edomex al agresor sexual de la cantante Heidy Infante

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La noche del pasado viernes 31 de marzo, elementos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, difundieron a través de las redes sociales un comunicado donde se informó que un sujeto de nacionalidad cubana e identificado como Yian 'N', había sido detenido en el Estado de México luego de haber sido acusado de agredir de manera sexual a la cantante Heidy Infante durante un evento en la alcaldía Iztapalapa.

Fue la tarde del 4 de marzo del presente año cuando la cantante, quien además es nieta del actor e intérprete Pedro Infante, se presentaba ante residentes de la alcaldía Iztapalapa debido a que se llevaba a cabo el aniversario del Mercado Escuadrón 201. Mientras estaba cantando, el hoy detenido subió al escenario y comenzó a amedrentar a los músicos. Testigos aseguran que estaba en presunto estado de ebriedad y por ello reacción de manera violenta al gesto que tuvo la antes mencionada.

Por la viralización de los hechos, las autoridades competentes pidieron al Instituto Nacional de Migración (INM) emir una alerta para evitar que le sujeto escapara. De manera paralela, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) se acercó a la cantante y se dijo, le ofreció protección pues el agresor había amenazado a la vocalista de la agrupación La Nueva Sonora. Con el fin de ubicar su paradero, las autoridades pidieron ayuda de la ciudadanía y así detener al sujeto quien incluso es nacionalizado mexicano.

Días después de los lamentables hechos, la SSC informó que dos de sus elementos habían sido suspendidos por el hecho de no haber remitido al hoy detenido ante el Ministerio Público ya que solo lo habían metido a una patrulla y acto seguido, lo dejaron en libertad. Al haber una denuncia hecha por la cantante, misma que dio pie a que la Dirección General de Asuntos Internos abriera una carpeta de investigación ; sin embargo, se seguía sin tener información respecto al paradero del agresor.

La Fiscalía de la CDMX lanzó un comunicado en donde insistió que el agresor ya había sido detenido en el Estado de México aunque no se ofrecieron detalles sobre cómo había sucedido el hecho. Unicamente se dijo que sería imputado por el delito de abuso sexual; no obstante, se dejó claro que se presume com inocente hasta que un juez dicte lo contrario.

Del Estado de México, Yian 'N' fue remitido a la Ciudad de México donde de inmediato ingresó al Reclusorio Preventivo Varonil Oriente. En dicho ligar, quedó a disposición de un juez quien en una audiencia informara cuanto tiempo hay para concluir las investigaciones. Se sabe que había una orden de captura en su contra la cual se ejecutó con apego a la ley.

