(FOTOS) Tragedia en Cajeme: Dos autos se vuelcan tras siniestros en calles de Ciudad Obregón

Cajeme, Sonora.- La mañana del pasado lunes, elementos de diferentes órdenes del Gobierno de Sonora se movilizaron en diferentes colonias del municipio de Cajeme luego de que se reportaran dos fatídicos accidentes vehiculares: dos automóviles quedaron volcados. Por fortuna, estos siniestros, los cuales fueron atendidos por las autoridades de forma inmediata, no dejaron heridos ni víctimas mortales que lamentar.

De acuerdo con los primeros reportes, el primer accidente ocurrió la mañana del pasado lunes 10 de abril del 2023, alrededor de las 08:30 horas, tiempo local, sobre el Bulevar Villa Bonita entre Vista Hermosa y Paseo de los Jardines, al norte de Ciudad Obregón, Sonora. Se detalló que el conductor de un automóvil tipo Sedán color negro, perdió el control de su unidad y se impactó contra un coche blanco que estaba estacionado. Por fortuna, este segundo vehículo no tenía tripulantes.

Accidente en Cajeme moviliza a las autoridades. Foto: Facebook

El Sedán terminó volcado, en tanto que vecinos que escucharon el siniestro dieron aviso a las autoridades a través del Servicio de Emergencias 911, a lo que se movilizaron agentes de la Policía Municipal de Cajeme y de la Estatal de Seguridad Pública (PESP). También se hicieron presentes elementos de Protección Civil para verificar que este accidente no haya dejado más daños. El conductor del auto volcado, un joven de 25 y 30 años de edad, no resultó herido, por lo que no fueron solicitados paramédicos de la Cruz Roja.

Otro accidente: Segundo auto volcado en Ciudad Obregón

La segunda volcadura ocurrió horas después, cerca de las 13:40 horas, tiempo local, atrás de la Secundaria Federal N°2, en las calles Manuel López Rivera y C. Fontana, en la colonia Benito Juárez de Ciudad Obregón. Se detalló que una tipo Pick-Up iba circulando de norte a sur cuando al momento de girar a la izquierda un bordo de tierra hizo que el conductor perdiera el control y terminara volteado. Afortunadamente, la persona que iba a bordo no sufrió ningún daño y pudo salir a pie.

Se vuelca automóvil en Ciudad Obregón. Foto: Facebook

No obstante, el automotor quedó en pérdida total. Al igual que en la primera volcadura, se hicieron presentes agentes de la Policía Municipal de Cajeme, de la PESP y elementos de Protección Civil. En ambos casos, una grúa fue la encargada de levantar los vehículos y llevarlos al lugar que corresponde. Los siniestros, si bien causaron pánico, no dejaron heridos ni víctimas mortales que documentar.

