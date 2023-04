FUERTE VIDEO: Turistas captan momento en que una avioneta cae al mar; hay 2 muertos entre ellos un menor

Comparta este artículo

Mazatlán, Sinaloa.- La tarde del pasado sábado 8 de abril, el puerto turístico de Mazatlán vivió uno de los momentos más desgarradores de su historia, pues mientras algunos turistas se despedían de las vacaciones con motivo de la Semana Santa, otros consiguieron captar el momento exacto en que una avioneta cae al mar, accidente que dejó sin vida a un total de dos personas, entre ellas un bebé de apenas dos años de edad.

De acuerdo con la información oficial, en la avioneta viajaban cinco personas; no obstante, cuatro de ellos al momento de notar que la aeronave perdía altura, no dudaron en saltar quedando lesionados, motivo por el cual fueron llevados de urgencia a un hospital. Respecto a las personas finadas, se dijo que uno fue el piloto quien al quedar atorado no pudo llevar a cabo la misma acción que los tripulantes, mentiras que el infante murió justo después del impacto de la pesada unidad. Se cree que era hijo del piloto pues también estaba a bordo.

Cabe destacar que pese a que el accidente sucedió el pasado 8 de abril, es hasta ahora que las fuertes imágenes ha cobrado relevancia no solo en el territorio nacional, sino también a nivel internacional pues medios resaltaron que lo que en teoría debió haber sido un momento de esparcimiento, se tornó tragedia. Las imágenes que muestran el accidente fueron grabados por turistas que al parecer, se encontraban a bordo de una embarcación.

"Una avioneta. ¡Va a rozar!", dice el usuario que notó que no había una pista de aterrizaje y por ende, la aeronave queda de cola en el mar.

Aunque el video dura menos de un minuto, se observa cómo cae al agua del Pacífico Mexicano, incluso se supo que momentos después los rescatistas trabajaron para tratar se ayudar a los tripulantes pero ni el piloto como el bebé estaban con vida. Otro de los videos que le ha dado la vuelta al mundo deja ver los restos de la avioneta apenas visibles en el mar, mientras que dos hombres, quienes llegaron a bordo de una lancha, se sumergen para apoyarlos.

Por ahora, no se ha confirmado cuál fue el motivo por el cual la avioneta terminó por car al mar, pero se presume fue por una falla mecánica que llevó a perder el control y por ende, acabar con la vida de las dos personas ates mencionadas. La aeronave tipo Cessna 210 Centurión despegó aparentemente de la comunidad conocida como El Roble.

Respecto al resto de los tripulantes, se reveló que los cuatro lesionados se recuperan en una clínica privada del Estado e incluso, se dijo que se trataba de una mujer identificada como Denisse Lorena de 47 años y de tres menores de edad cuyos nombres son Sergio, Deniss Alejandra y María Ángela cuyas edades y apellidos no fueron difundidas por motivos de seguridad.

Aurelio Roy Navarrete Cuevas, quien funge como director del Instituto estatal de Protección Civil del Estado, informó que la investigación para esclarecer el accidente y al muerte de las dos personas antes mencionadas, seguía abierta, por lo que se espera que en los siguientes días haya más detalles que a la vez permitan la repetición de los hechos y el vinculo entre los lesionados y los finados.

Fuente: Tribuna