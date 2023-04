Noche violenta en Ciudad Obregón: Delincuentes lanzan bombas y provocan incendios en vehículos

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- Momentos de pánico y angustia se vivieron la noche del pasado miércoles en inmediaciones de la colonia Prados del Tepeyac, en la cabecera municipal de Cajeme, estado de Sonora, luego de que se escucharan fuertes explosiones y se desatara un incendio: un grupo de hombres no identificados lanzaron bombas 'molotov' en un predio donde habían vehículos en exhibición. Vecinos dieron aviso a las autoridades a través del Servicio de Emergencias 911 y se desplegó un operativo en la zona.

Incendian vehículos en Ciudad Obregón. Foto: Facebook

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron la noche del pasado miércoles 13 de abril del 2023, alrededor de las 22:00 horas, tiempo local, en un lote de autos usados, ubicado en la calle Michoacán entre 200 y Petunias, en la colonia Prados del Tepeyac de Ciudad Obregón, Sonora. Se detalló que sujetos desconocidos llegaron al sitio y que, sin dar aviso, comenzaron a lanzar bombas de fabricación casera, los explosivos llamados 'molotov'.

Tras este hecho, los supuestos delincuentes huyeron hacia un rumbo desconocido. Estos artefactos provocaron que al menos cinco vehículos comenzaran a incendiarse y que saliera mucho humo del terrero, el cual alertó a los vecinos del sector. De inmediato, se dio aviso a las autoridades a través del Servicio de Emergencias 911, a lo que se movilizaron agentes de la Policía Municipal de Cajeme y de la Estatal de Seguridad Pública (PESP).

Luego de confirmar el reporte y ver que vehículos ardían en llamas pidieron apoyo a elementos del heroico cuerpo de Bomberos de Cajeme para controlar el siniestro. Tras varios minutos de labores, se apagaron los incendios y las autoridades informaron que sólo cuatro automotores resultaron con daños leves. Por otra parte, en la entrada de Ciudad Obregón, se reportó otro incendio que tuvo que ser atendido por los 'apagafuegos'.

Según los primeros reportes, los hechos ocurrieron en la calle Jalisco y carretera Internacional, en la agencia Nissan, igualmente durante la noche del miércoles. Trascendió que una camioneta tipo pick up de la marca Nissan, línea Frontier, modelo 2022, doble cabina fue incendiada por sujetos no identificados. A diferencia del primer siniestro, aquí sí hubo más daños, pues el automotor quedó afectado por el costado izquierdo, desde la puerta del conductor hasta el neumático trasero. A la fecha de publicación de esta nota, no hay detenidos por este crimen.

