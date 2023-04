Fatídico accidente vehicular en Cajeme: Autobús de pasajeros y carro colisionan; hay una víctima

Comparta este artículo

Cajeme, Sonora.- La tarde del pasado jueves, elementos de diferentes órdenes del Gobierno de Sonora se movilizaron en inmediaciones de la Comisaría Providencia luego de que se reportara un fatídico accidente vehicular: un autobús de pasajeros que transportaba a pacientes colisionó contra un vehículo particular. El saldo de este choque fue de una víctima herida que fue llevada a un nosocomio de la localidad. Autoridades ya realizan las investigaciones correspondientes para determinar responsabilidades.

Las siguientes imágenes son sensibles, favor de tener discreción.

Autoridades se movilizan por un accidente en Cajeme. Foto: Facebook

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron la tarde del pasado jueves 13 de abril del 2023, alrededor de las 18:10 horas, tiempo local, por la Base entre el llamado Dren 'Esperancita' y la calle Muerta, justo al poniente de la Comisaría Providencia en el municipio de Cajeme. Se detalló que un vehículo sedán de la marca Suzuki, línea Ignis, modelo 2021 y un autobús, marca Scania, modelo aproximado 2020, pertenece a la línea comercial Elite con número económico 0061, iban circulando por la Base, de oriente a poniente.

El vehículo particular iba por el carril derecho y el otro por el izquierdo. No obstante, en un momento, el conductor del sedán intentó rebasar al camión de pasajeros, el cual movilizaba a pacientes del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de Cajeme al puerto de Guaymas; este hecho, presuntamente, provocó el siniestro, de acuerdo con el chofer del vehículo de transporte, quien se identificó como Antonio C., de 45 años de edad.

El sedán terminó volcado y el conductor de esta unidad, reconocido como Fernando de 30 años, prensado. Testigos que vieron el fatídico accidente dieron aviso a las autoridades a través del Servicio de Emergencias 911, a lo que se movilizaron agentes de la Policía Municipal de Cajeme, así como de la Estatal de Seguridad Pública (PESP), paramédicos de la Cruz Roja y elementos del heroico cuerpo de Bomberos, quienes ayudaron a la persona prensada.

Debido a la severidad de las lesiones de la víctima, esta fue llevada a un nosocomio para recibir atención médica. Por otra parte, ya que los involucrados no llegaron a un acuerdo, agentes de la Policía de Tránsito Municipal elaboraron un Informe Policial Homologado para presentarlo ante Ministerio Público del Fuero Común de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJE). Las pesquisas por este siniestro continúan.

Fuente: Tribuna