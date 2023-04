Efigenio pasará 40 años en prisión del Estado de México; desapareció a una persona en 2021

Comparta este artículo

Chimalhuacán, Estado de México.- Un individuo identificado como Efigenio Lucero Flores, fue sentenciado a 40 años y 7 meses de prisión, tras quedar comprobada su participación en el delito de desaparición de persona. Después de revisar las pruebas recabadas, la autoridad judicial dictó esta condena contra el acusado, y le fijó una multa de 582 mil 530 pesos y la cantidad de 89 mil 620 pesos como reparación del daño moral.

De acuerdo con la carpeta de investigación, el crimen ocurrió el 29 de noviembre de 2021, cuando el afectado salió de su domicilio en el municipio de Chimalhuacán para dirigirse a la casa del ahora sentenciado, a quien conocía, no obstante, no regresó con su familia, y desde ese momento no se supo el paradero de esta persona. Tras la denuncia de desaparición interpuesta por familiares de la víctima, el Ministerio Público dio inició a la indagatoria de ley.

Con el desarrollo de la misma, elementos de la FGJEM ejecutaron una orden de cateo en la vivienda del señalado, ubicada en la colonia Jugueteros de Chimalhuacán. En el inmueble fueron localizados objetos personales de la persona reportada como desaparecida. Aunado a ello, fue arrestado Efigenio Lucero Flores e ingresado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Nezahualcóyotl, a disposición de la autoridad judicial.

En otro caso reciente, Idalyn Bárbara 'N', de nacionalidad cubana, fue capturada y vinculada a proceso, luego de que la Fiscalía del Estado de México acreditó su probable participación en el delito de privación de la libertad. La detenida era encargada de un centro de atención para adicciones, donde al parecer mantenía recluidas a varias mujeres, quienes posiblemente eran agredidas y no podían ver a sus familiares.

Derivado de una denuncia iniciada por la desaparición de una persona quien fue internada en un centro de rehabilitación para adicciones y vista por última vez por sus parientes el 23 de marzo de 2023, las autoridades realizaron diligencias, entre ellas Policías de Investigación (PDI) se trasladaron a dicho inmueble ubicado en la localidad de Tepetzingo, en el municipio de Tenancingo, para realizar una inspección.

Al llegar al sitio escucharon llamadas de auxilio de mujeres, quienes señalaron que las tenían privadas de la libertad. Con estas acciones fueron rescatadas nueve féminas, una de ellas menor de edad, en tanto que fue arrestada la encargada, Idalyn Bárbara 'N'. Al continuar con las pesquisas, elementos de la FGJEM inspeccionaron otro supuesto centro de rehabilitación,en el municipio de Toluca, donde fueron rescatadas seis mujeres más.

Fuente: Tribuna y FGJEM