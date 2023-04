Fatídico accidente vehicular en Sonora: Choque cuádruple causa pánico y moviliza a las autoridades

Comparta este artículo

Sonora, México.- Momentos de pánico y angustia se vivieron la tarde del pasado sábado 15 de abril del 2023 en inmediaciones de la carretera La Colorada y Horizonte, en el municipio de Hermosillo, luego de que ocurriera un fuerte accidente vehicular: cuatro automotores colisionaron. Por fortuna, este siniestro no dejó heridos ni víctimas mortales que lamentar, no obstante, se documentaron cuantiosos daños materiales.

Las siguientes imágenes son sensibles, favor de tener discreción.

Autoridades se movilizaron por un choque en Sonora. Foto: Twitter

De acuerdo con los primeros reportes, el accidente ocurrió la tarde del pasado sábado 15 de abril del 2023, alrededor de las 17:40 horas, tiempo local, en la carretera La Colorada y Horizonte, a la altura de la colonia Nuevo Hermosillo, al sur de la capital sonorense. Se detalló que un automotor Volkswagen, Jetta, color oro, circulaba de sur a norte por la vialidad referida, cuando disminuyó su velocidad. Este pequeño evento desató el choque con otros tres vehículos.

Seguido de este vehículo, otro coche, un Pontiac G6, color blanco, bajó la velocidad. Sin embargo, atrás de ellos llegó la conductora de un automotor Nissan, Versa, modelo reciente, color gris que iba a gran velocidad y se impactó contra los autos ya citados. Con el choque, el carro Pontiac salió proyectado hacia el camellón central de dicho sitio, al mismo tiempo que golpeó al Versa. Éste último auto invadió un carril de circulación y golpeó un Chevy, modelo atrasado.

Testigos que presenciaron el accidente dieron aviso a las autoridades a través del Servicio de Emergencias 911, a lo que se movilizaron agentes de la Policía Municipal de Hermosillo, así como de la Estatal de Seguridad Pública (PESP). También se hicieron presentes elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) y de la Guardia Nacional (GN), adscrita a la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena).

Igualmente arribaron a la escena paramédicos de la Cruz Roja, quienes revisaron a los tripulantes de los vehículos que colisionaron. Debido a que las personas no presentaron lesiones ni heridas graves, no fue necesaria que la colisionaran a un hospital. Autoridades se movilizaron para realizar las diligencias correspondientes y determinar la responsabilidad de este accidente. A la fecha de publicación de esta nota, no hay detenidos.

Fuente: Tribuna