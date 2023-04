Capturan a cuatro secuestradores y liberan a un hombre en Edomex; había desaparecido en CDMX

Comparta este artículo

Tlalnepantla, Estado de México.- En un operativo de búsqueda realizado este lunes 17 de abril en el municipio de Tlalnepantla, agentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) liberaron a un hombre que se encontraba privado de su liberta y detuvieron a cuatro sujetos, dos de ellos menores de edad, quienes ya son investigados por su presunta responsabilidad en estos hechos.

La acción que derivó en la captura, fue realizada a petición de familiares de la víctima, quienes acudieron ante la Fiscalía estatal para solicitar ayuda puesto que la persona afectada había sido secuestrada el pasado 12 de abril en la Ciudad de México. Se indicó que los probables secuestradores les habrían exigido una suma económica, la cual debían entregar en el municipio mexiquense de Tlalnepantla.

Personal Especializado de la FGJEM realizó investigaciones y además desplegaron un operativo en la avenida Ferrocarriles, colonia La Laguna, donde fueron ubicados dos sujetos a bordo de una motocicleta, a quienes los elementos del orden les dieron seguimiento hasta un inmueble de la calle Lago Xochimilco, de la misma colonia, al cual ingresaron. Ante el temor de que la víctima se encontrara en peligro, los oficiales entraron al domicilio.

En una de las habitaciones fue hallado el hombre secuestrado, además detuvieron en el lugar a Aarón 'N' y Guillermo 'N', así como dos menores de edad y aseguraron teléfonos celulares, una motocicleta y dinero en efectivo, al parecer obtenido producto de la extorsión. Los cuatro inculpados fueron presentados ante el Ministerio Público, donde se determinará su situación legal en los próximos meses.

Por último, las autoridades mexiquenses pusieron a disposición de la ciudadanía el número telefónico 800 7028770, o bien, la aplicación móvil FGJEdomex, para que en caso de reconocer a estos individuos como posibles responsables de algún otro delito, sean denunciado.

En otro caso similar, un individuo identificado como Efigenio Lucero Flores, fue sentenciado a 40 años y 7 meses de cárcel, tras quedar comprobada su participación en el delito de desaparición de persona. Después de revisar las pruebas recabadas, la autoridad judicial dictó esta condena contra el acusado, y le fijó una multa de 582 mil 530 pesos y la cantidad de 89 mil 620 pesos como reparación del daño moral.

De acuerdo con la carpeta de investigación, el crimen ocurrió el 29 de noviembre de 2021, cuando el afectado salió de su domicilio en el municipio de Chimalhuacán para dirigirse a la casa del ahora sentenciado, a quien conocía, no obstante, no regresó con su familia, y desde ese momento no se supo más de su paradero.

Fuente: Tribuna y FGJEM