Pánico en Sonora: Sicarios 'levantan' a cuatro personas afuera de un restaurante; liberan a 2 mujeres

Sonora, México.- Momentos de pánico y angustia se vivieron la tarde del pasado sábado 17 de abril del 2023 en la ciudad de Hermosillo, Sonora, luego de que cuatro personas, dos mujeres y dos hombres fueran interceptadas por un grupo de sicarios que los privó ilegalmente de su libertad. Horas después, las féminas fueron 'soltadas' por el comando armado, no obstante, aún no se tendrían denuncias formarles ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJE) por la desaparición de los otros dos masculinos.

'Levantan' a cuatro personas en Hermosillo, Sonora. Foto: Twitter

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron la tarde del sábado 17 de abril del 2023, a las afueras de un restaurante ubicado en el bulevar Kino y Alehlies en la ciudad de Hermosillo, Sonora. La Mesa de Seguridad del Estado de Sonora, a través de su cuenta oficial de Twitter, detalló durante la madrugada del domingo 18 que el reporte se realizó a las autoridades a través del Servicio de Emergencias 911 y que se movilizaron agentes de la Policía Municipal de Hermosillo para encontrar a los civiles secuestrados; mas los resultados fueron negativos.

Sobre la identidad de los 'levantados' no se han dado más detalles, ya que aún no se ha presentado una denuncia formal ante la Fiscalía de Sonora. No obstante, la Mesa de Seguridad informó que horas después del 'levantamiento', los sicarios dejaron en libertad a las féminas. A la fecha de publicación de esta nota, se desconoce el estado de salud de las víctimas, así como los motivos del secuestro. Por otra parte, se reveló que uno de los hoy desaparecidos tiene un antecedente criminal en 2019 por el mismo ilícito.

La madrugada de este domingo se tuvo conocimiento de un reporte, por parte de C5, atendido por Policía Municipal, sobre la privación de la libertad de dos hombres, uno de ellos con antecedente de privación de la libertad en 2019; y dos mujeres, quienes fueron liberadas posteriormente sin daño alguno. Hasta el momento no hay denuncias formales sobre la desaparición de las 2 personas. En la recopilación de información se descartó detonaciones con arma de fuego en el lugar de los hechos, al no encontrar indicios balísticos ni daños a inmuebles.", expresó la Mesa de Seguridad.

Para este lunes 17 de abril del 2023, la FGJE aún no informa sobre una denuncia formal por esta desaparición. En tanto, la Mesa de Seguridad se comprometió a compartir de los avances de las investigaciones conforme se vayan generando, aunque al momento no hay información nueva sobre este caso.

