Fatídico accidente vehicular en Sonora: Hombre muere tras impactar su auto contra un tráiler

Comparta este artículo

Sonora, México.- Elementos de diferentes órdenes del Gobierno de Sonora se movilizaron en inmediaciones de la ciudad de Hermosillo, luego de que se reportara un fuerte accidente vehicular: una camioneta particular se impactó contra la parte trasera de un tráiler. Lamentablemente, este hecho dejó una víctima mortal, quien sería un funcionario del Ayuntamiento. Autoridades se hicieron presentes para realizar las diligencias correspondientes y levantar el cuerpo de la víctima, el cual fue llevado al Servicio Médico Forense (Semefo).

Las siguientes imágenes son sensibles, favor de tener discreción.

Accidente en Hermosillo deja un muerto. Foto: Twitter

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades, los hechos ocurrieron la noche del pasado lunes 17 de abril del 2023, alrededor de las 22:00 horas, tiempo local, sobre la calle Camelia, entre Cedros y Maza de Juárez, en la ciudad de Hermosillo. Se detalló que un hombre, quien conducía un vehículo tipo pick up con rótulo de Coordinación de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecología (CIDUE) conducía por ese punto, cuando de repente perdió el control de su unidad.

El vehículo se impactó contra la parte trasera de un tráiler que estaba estacionado, lo que provocó que quedara prensado en el sitio. Testigos que presenciaron el siniestro dieron aviso a las autoridades a través del Servicio de Emergencias 911, a lo que se movilizaron agentes de la Policía Municipal de Hermosillo, así como de la Estatal de Seguridad Pública (PESP). Luego de confirmar el reporte, se pidió apoyo a paramédicos de la Cruz Roja para atender a la víctima que quedó atrapada.

Lamentablemente, el masculino, quien tendría cerca de 42 años de edad, ya no tenía signos vitales. El cuerpo de la víctima quedó cubierto con una manta azul, tal como dicta el protocolo de seguridad en estos casos. Momentos después, el perímetro fue acordonado por agentes de la Policía para que personal de Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJE) se hiciera presente y realizara las diligencias correspondientes.

El cuerpo de la víctima fue levantado y llevado al Servicio Médico Forense (Semefo), donde peritos le harían la necropsia de Ley. Información extraoficial puntualizó en redes sociales que la víctima, posiblemente sería Francisco C., el director de bacheo del Ayuntamiento de Hermosillo, debido a que el vehículo accidentado tenía rótulo de CIDUE. No obstante, las autoridades del Gobierno de Hermosillo no han detallado si estos datos son correctos.

Fuente: Tribuna