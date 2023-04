Violencia en Cajeme: A tempranas horas, sicarios desatan balacera y acribillan a joven de 19 años

Comparta este artículo

Cajeme, Sonora.- Momentos de pánico y angustia se vivieron la madrugada del pasado martes en inmediaciones del ejido Estación Corral, en el municipio de Cajeme, luego de que se reportara una balacera. Este hecho violento dejó una víctima herida, quien ya fue identificada por las autoridades: se trata de un joven de 19 años de edad que recibió un impacto de bala en el rostro. Asimismo, se detalló que autoridades ubicaron más de 90 casquillos en el área de la agresión armada.

Balacera en Cajeme moviliza a las autoridades. Foto: Facebook

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron la madrigada del pasado martes 18 de abril del 2023, alrededor de las 01:30 horas, tiempo local, por la calle María Figueroa Jusacamea, en el ejido Estación Corral, de Cajeme, muy cerca de los expendios de cerveza. Se detalló que un comando armado llegó al sitio en un vehículo y que, sin mediar palabra alguna con los presentes, comenzó a disparar en repetidas ocasiones contra una vivienda.

Luego de lanzar múltiples balazos, los sicarios huyeron hacia un rumbo desconocido. Vecinos del sector que escucharon las detonaciones de arma de fuego y temieron por su vida dieron aviso a las autoridades a través del Servicio de Emergencias 911, a lo que se activó el Código Rojo. Como primeros respondientes, arribaron a la escena agentes de la Policía Municipal de Cajeme, así como de la Estatal de Seguridad Pública (PESP), quienes empezaron a entrevistar a los residentes para saber cómo ocurrieron los hechos.

Información extraoficial informó que en la balacera un joven de 19 años, identificado como Leobardo T. C., resultó con un impacto de bala en el cráneo. Debido a la severidad de su lesión, familiares lo subieron a un vehículo particular y lo llevaron a un nosocomio, donde le brindaron la atención médica correspondiente. A la fecha de publicación de esta nota, se desconoce el estado de salud de la víctima; asimismo, no se ha precisado si era el objetivo del ataque armado, o bien fue un herido colateral.

Para la mañana del mismo martes 18 de abril del 2023, cerca de las 09:40 horas, tiempo local, arribaron a la escena elementos de Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJE), quienes recaudaron la evidencia balística de la escena. Se informó que ubicaron noventa indicios balísticos calibre 7.62x.39 milímetros para fusil AK 47, de los popularmente llamados cuerno de chivo. Aún no hay detenidos por estos hechos violentos.

