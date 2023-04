Ciudad Obregón: 'Cholos' irrumpen en vivienda y atacan a balazos a un hombre frente a su madre

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- La noche del pasado miércoles, elementos de diferentes órdenes del Gobierno de Sonora se movilizaron en inmediaciones de la colonia Luis Echeverría, en la cabecera municipal de Cajeme, luego de que se reportara una agresión armada al interior de una vivienda. Por fortuna, este hecho no dejó heridas ni víctimas mortales que lamentar; no obstante, las autoridades aún no detienen a los presuntos responsables de este hecho violento.

Atacan a balazos a un hombre en Ciudad Obregón, Sonora. Foto: Facebook

De acuerdo con los primeros reportes, la balacera ocurrió la noche del pasado miércoles 19 de abril del 2023, alrededor de las 19:40 horas, tiempo local, en la Privada 17 y Emiliano Zapata, de la colonia Luis Echeverría, en Ciudad Obregón, Sonora. Se detalló que un par de hombres de aspecto 'cholo' llegó a una casa en la dirección referida y que, con lenguaje violento se refirieron a un hombre de nombre Guadalupe Anselmo C. P., de 34 años, a quien le exigieron les vendiera narcóticos.

No obstante, el masculino, quien se encontraba en presencia de su madre, aseguró que no se dedicaba a la venta de drogas. Ante esto, uno de los sujetos sacó un arma de fuego y lanzó tres disparos contra el Guadalupe Anselmo, no obstante, los balazos impactaron contra la fachada de la vivienda, por lo que el hombre resultó ileso. Tras la balacera, los gatilleros huyeron hacia un rumbo desconocido, en tanto que la mamá de la víctima dio aviso a las autoridades a través del Servicio de Emergencias 911.

A la brevedad se movilizaron agentes de la Policía Municipal de Cajeme, así como de la Estatal de Seguridad Pública (PESP), quienes tomaron nota de los hechos. Debido a que no se reportaron ni heridos ni víctimas mortales por estos violentos hechos, no fue necesario el apoyo de paramédicos de la Cruz Roja. Los oficiales acordonaron el perímetro para que personal de Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJE) realizara las diligencias correspondientes.

Los indicios balísticos fueron asegurados, al mismo tiempo que se desplegó un impresionante operativo en la zona para dar con los supuestos gatilleros, no obstante, los resultados fueron negativos. A la fecha de publicación de esta nota, se desconoce el paradero de los agresores. La Fiscalía del Estado ya abrió una carpeta de investigación por estos hechos violentos.

