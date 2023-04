Familiares dan último adiós a Perla Cristal en CDMX; tras 11 días su cuerpo fue hallado en Guanajuato

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Esta mañana seres queridos, amigos y familiares velaron el cuerpo de Perla Cristal Gaviña Ordaz, quien fue encontrada sin vida en el estado de Guanajuato. Ahora, le dan el último adiós en una funeraria de la alcaldía Tlalpan, en la Ciudad de México. La joven, de tan solo 19 años fue reportada como desaparecida el pasado 9 de abril en la alcaldía Tláhuac en la Ciudad de México y días después localizada sin vida en Guanajuato.

Ahora, los familiares de la adolescente exigen justicia a las autoridades y piden la detención de las tres personas con las que salió a cenar hace una semana en la alcaldía Tláhuac, con rumbo a Guanajuato. En ese marco, el abogado de la familia, Carlos Guerrero, afirmó que buscarán que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México colabore con la de Guanajuato para esclarecer este feminicidio

Además, esta mañana y como forma de protesta, los familiares de Perla Cristal decidieron marchar y manifestarse en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, manifestación a la que llevaron el cuerpo de la adolescente de 19 años. De esta manera buscan justicia y denuncian la incompetencia de las autoridades, pues desde el 9 de abril no se sabía nada de la joven y las investigaciones no avanzaron.

Velorio de Perla Cristal en Tlalpan, Foto: Especial

“El día 9 de abril fue vista por última vez PERLA CRISTAL GAVIÑA ORDAZ en la carretera de León. Iba acompañada de dos hombres y una mujer de nombre Alison. Alison relata que iban a un viaje y de pronto el auto se descompuso; entonces optaron por quedare a dormir ahí. Más tarde, Alison despertó y Perla ya no se encontraba ahí. Posteriormente los dos hombres le ofrecieron a Alison para que se regresara a la CDMX.”, señaló el comunicado de la familia.

Ante ello, la familia de la joven señaló que Perla fue vista por última vez en la carretera de la ciudad de León, Guanajuato. De acuerdo con Allison, mejor amiga de la ahora desaparecida, se dirigían a un viaje en aquel estado, desmintiendo así las versiones que decían haberla visto por última vez en Tláhuac. En las declaraciones, la joven comentó que viajaba con dos hombres y que al momento de despertar, su amiga ya no estaba.

Velorio de Perla Cristal en Tlalpan, Foto: Especial

Después de lo anterior, los ataques de los internautas en contra de la amiga no se hicieron esperar, pues criticaron que no tuviera información a pesar de haber estado presente y con ella todo el tiempo. Ante ello, la joven se posicionó en redes sociales y comentó que no había respondido por órdenes de la Fiscalía, pero señaló que ha colaborado en todo momento con las autoridades y ha brindado todos los datos para dar con el paradero de Perla.

Fuente: Tribuna