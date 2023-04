Noche violenta en Ciudad Obregón: Agresión armada en plena vía pública deja un muerto y una herida

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- Momentos de pánico y angustia se vivieron la noche del pasado miércoles en la colonia Valle Dorado, en la cabecera municipal de Cajeme, luego de que se reportaran dos agresiones armadas. La primera dejó un joven muerto de solo 19 años, quien ya fue identificado por las autoridades (lee aquí toda la información compartida por TRIBUNA). La segunda ocurrió momentos después y dejó una víctima mortal del sexo masculino, y una mujer con heridas de bala.

Balacera en Ciudad Obregón causa pánico. Foto: Facebook

De acuerdo con los primeros reportes, la segunda balacera ocurrió la noche del pasado miércoles 19 de abril del 2023, alrededor de las 20:40 horas, tiempo local, por la calle Valle de Algodón, entre Paseo Miravalle y Valle del Yoreme, en la colonia Valle Dorado, de Ciudad Obregón, Sonora. Se detalló que oficiales ya realizaban acciones para socorrer a un joven baleado en esa misma localidad, cuando vecinos denunciaron mediante el Servicio de Emergencias 911, otra agresión armada, la cual dejó dos víctimas mortales.

Trascendió que, en la calle Valle de Algodón, una pareja conformada por un hombre y una mujer, fue interceptada por un comando armado, el cual sin mediar palabra abrió fuego contra sus victimas en repetidas ocasiones. Los agredidos intentaron ponerse a salvo en un vehículo, sin embargo, los gatilleros siguieron disparando hasta que los dejaron tirados. Acto seguido, huyeron hacia un rumbo desconocido. Tras recibir el reporte, autoridades activaron por segunda ocasión el Código Rojo.

Los primeros en arribar a la escena fueron paramédicos de la Cruz Roja, quienes informaron que el masculino ya no tenía signos vitales. Autoridades no compartieron su identidad al momento. Por otra parte, la mujer, pese a haber recibido tres impactos de bala en el pecho, aún contaba con vida, por lo que fue llevada a un nosocomio a bordo de una ambulancia. En el hospital se informó que respondía en vida al nombre de Kimberly R. C., de 22 años de edad y que su estado de salud fue considerado como muy grave.

Efectivos de la Policía Municipal de Cajeme y de la Estatal de Seguridad Pública (PESP) se hicieron presentes para empezar con las investigaciones por este crimen, al mismo tiempo que acordonaron el área. Momentos después, elementos de Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJE) arribaron para realizar las diligencias correspondientes y levantar el cuerpo de la víctima, el cual fue llevado al Servicio Médico Forense (Semefo) para la realización de la necropsia de Ley.

