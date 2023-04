VIDEO: Captan violento enfrentamiento armado desde azotea de la alcaldía Gustavo A. Madero, en CDMX

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La ola de violencia no se detiene en la Ciudad de México y los delincuentes buscan nuevas maneras para realizar delitos y no ser detenidos, tal es el caso de un sujeto armado en la alcaldía Gustavo A. Madero, quien subió a una azotea después de balear a uno de sus vecinos, pero no contaba con que las autoridades de la Ciudad de México montarían un operativo para capturarlo en el sitio.

Fue el periodista Carlos Jiménez quien compartió en sus redes sociales en el cual se puede observar a un sujeto vestido de azul con un arma de fuego en la mano derecha. Asimismo, se ve cómo apunta con la pistola a los oficiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) pues sabía que necesitaba escapar y amenazar a los policías fue la única manera que encontró para hacerlo.

Asimismo, en el video se aprecia al sujeto armado, que previamente había baleado a un vecino, sobre la azotea de una vivienda en la alcaldía Gustavo A. Madero, lugar que utilizó como trinchera y desde ahí disparó contra un elemento de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), en hechos ocurridos en calles de la alcaldía Gustavo A. Madero. Las imágenes se hicieron virales, pues se aprecia cómo sin temor alguno el hombre agrede a los oficiales.

En el video se aprecia el momento exacto en que el sujeto dispara contra los uniformados para alejarlos del sitio y evitar ser detenido. Sin embargo, uno de los elementos de seguridad logró llegar al sitio donde se encontraba el presunto delincuente, lo sometió y desarmó, para después solicitar el apoyo de uno de sus compañeros y detenerlo. Incluso, después de estar en manos de los oficiales, el sujeto se resistió a ser detenido

Después del enfrentamiento a tiros, oficiales del sector Aragón de la SSC bajaron de la azotea junto con el detenido, el cual fue trasladado a las instalaciones del Ministerio Público, donde un juez será el encargado de definir su situación jurídica, pues no solo agredió con arma de fuego a los oficiales, pues también a uno de los vecinos de esta zona de la alcaldía Gustavo A. Madero, en la Ciudad de México.

Hasta el momento no se ha revelado la identidad del detenido o si logró herir a uno de los oficiales que agredió con el arma de fuego, tampoco se tiene conocimiento sobre el estado de salud de vecino presuntamente agredido. Con lo anterior, se demuestra que la violencia aumenta en las calles de la capital, aunque en esta ocasión los oficiales se anotaron un punto.

Fuente: Tribuna