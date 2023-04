A plena luz del día: Balacera en Ciudad Obregón causa pavor y moviliza a las autoridades

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- Momentos de pánico y angustia se vivieron en inmediaciones de la colonia Chapultepec, en la cabecera municipal de Cajeme, luego de que, a plena luz del día, se reportara una balacera en una de sus calles. Por fortuna, este hecho violento no dejó heridos ni víctimas mortales que lamentar; no obstante, desataron pánico, ya que los asesinatos y las agresiones armadas en la región no han parado.

Las siguientes imágenes son sensibles, favor de tener discreción.

Autoridades se movilizaron por una balacera en Ciudad Obregón. Foto: Facebook

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades de Cajeme, los hechos ocurrieron la tarde del pasado jueves 20 de abril del 2023, alrededor de las 17:00 horas, tiempo local, por la calle Quintana Roo, entre Abedul y Caoba, en la colonia Chapultepec, de Ciudad Obregón, Sonora. Información extraoficial señaló que dos vehículos llegaron a la dirección referida y que, sin mediar palabra entre ellos, comenzaron a dispararse en repetidas ocasiones.

Luego del tiroteo, los supuestos gatilleros huyeron hacia un rumbo desconocido. En tanto, los vecinos que escucharon la balacea dieron aviso a las autoridades a través del Servicio de Emergencias 911, a lo que se activó el Código Rojo y se movilizaron agentes de la Policía Municipal de Cajeme. También se hicieron presentes elementos de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP), quienes entrevistaron a los residentes para saber qué habían ocurrido.

Debido a que no se reportaron heridos ni víctimas mortales por este hecho violento, no fue necesario el apoyo de paramédicos de la Cruz Roja. Por otra parte, personal de Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJE) se hizo presente para la realización de las diligencias correspondientes y el levantamiento de evidencia balística. A la fecha de publicación de esta nota, no hay heridos ni víctimas mortales por este hecho violento.

Atacan a balazos a un joven en Ciudad Obregón

La violencia no descansa en Cajeme, pues otro evento violento se reportó la noche del pasado jueves 20 de abril, alrededor de las 21:20 horas, tiempo local, en las calles Abeto y Carlos Amaya, en la colonia Los Pioneros de Ciudad Obregón, Sonora. Se detalló que un joven de 25 años, identificado como Carlos Adrián V. C., estaba en dicha dirección cuando fue interceptado por un solitario sicario, el cual abrió fuego en su contra en repetidas ocasiones. La víctima fue llevada a un nosocomio.

