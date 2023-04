Terror en la CDMX: Abandonan el cuerpo sin vida de un hombre en cancha de futbol de Iztacalco

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Esta mañana se registró la movilización de los cuerpos de emergencia de la capital, pues se reportó el hallazgo del cuerpo sin vida de un hombre al interior de unas canchas de futbol en la colonia Granjas México, alcaldía Iztacalco, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) arribaron al sitio de los hechos para proteger el cuerpo y acordonar la zona.

De acuerdo con los primeros informes, el escalofriante hallazgo se dio en una cancha de futbol rápido ubicada sobre el camellón de Eje 4 Sur Plutarco Elías Calles, muy cerca del cruce con la calle Chicle, por lo que de inmediato se movilizaron las autoridades. En ese sentido, arribó una ambulancia del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas de la Ciudad de México. Sin embargo, solo pudieron corroborar que la víctima ya no tenía signos vitales.

El cuerpo fue abandonado debajo de una de las porterías de esta cancha deportiva, hasta el momento todavía no se tiene información sobre la posible causa de muerte. Solo se sabe que se trata de un hombre de aproximadamente 50 años, quien todavía no es reconocido, pues no llevaba consigo alguna identificación personal. Ahora, se mantiene un operativo en la zona por parte de las autoridades capitalinas.

Cuerpo abandonado en Iztacalco, Foto: Especial

Al sitio arribaron elementos de los servicios periciales de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX), quienes comenzaron con las investigaciones del caso para alimentar la carpeta de investigación y procedieron con el levantamiento del cadáver, el cual será trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo), donde se realizará la necropsia de ley para conocer la causa de muerte.

Los elementos de seguridad comenzaron a realizar recorridos por las calles aledañas para identificar la presencia de cámaras de videovigilancia, cuyas grabaciones pudieran ser de utilidad para las indagatorias. Hasta el momento, no se tiene información sobre la llegada de familiares a reclamar el cuerpo de la víctima, por lo que, de no presentarse, terminaría en una fosa común en la Ciudad de México.

Este homicidio se da en el marco de la presentación del informe de incidencia delictiva por parte de la Fiscalía capitalina, la SSC y la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, en el cual se aseguró que en los últimos meses se logró disminuir el número de homicidios en la capital. Sin duda un contraste claro con lo sucedido en la alcaldía Iztacalco.

Fuente: Tribuna