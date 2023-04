VIDEO: A tempranas horas, voraz incendio en carretera de Sonora moviliza a las autoridades

Comparta este artículo

Sonora, México.- Elementos de diferentes órdenes del Gobierno de Sonora se movilizaron en inmediaciones de la carretera Hermosillo-Santa Ana, luego de que la madrugada de este martes se reportara un fuerte incendio. A la fecha de publicación de esta nota, no se tiene reporte sobre heridos o víctimas mortales por este siniestro; no obstante, autoridades Protección Civil Estatal piden a la población circular con precaución en la zona.

De acuerdo con información compartida en las redes sociales oficiales de la Coordinación de Protección Civil Sonora, el incendio se desató la madrugada de este martes 25 de abril del 2023, alrededor de las 00:40 horas, tiempo local, en la autopista que une a la ciudad de Hermosillo con Santa Ana, a la altura del kilómetro 38, antes de llegar a Pesquería. Elementos de la Guardia Nacional (GN), del heroico cuerpo de Bomberos y de Protección Civil se movilizaron para sofocar el fuego.

ALERTA CARRETERA: Protección Civil Sonora reporta incendio carretero en el tramo Hermosillo - Santa Ana, km. 38, antes de llegar a Pesqueira, se recomienda extremar precauciones por probabilidad de poca visibilidad por humo en la zona", se lee en el comunicado de la dependencia.

Debido a que no se han reportado heridos ni víctimas mortales en el área, no fue solicitada la presencia de paramédicos de la Cruz Roja. Por otra parte, a la fecha de publicación de esta nota, no se han informado cuál habría sido la causa del siniestro, sin embargo, autoridades locales trabajaron para que las flamas no afectaran a conductores que tienen que tomar esa vialidad para llegar a sus destinos.

Asesinan a un hombre en vía pública de Ciudad Obregón

En otros hechos relevantes en materia de seguridad en el estado de Sonora, trascendió que la noche del pasado lunes elementos de diferentes órdenes del Gobierno desplegaron un operativo en inmediaciones de la colonia Constitución, en la cabecera municipal de Cajeme, al sur del estado, debido a que se desató una intensa balacera. Esta agresión, la cual se efectuó con fusiles AK 47 y AR-15, dejó persona del sexo masculino sin vida. A la fecha de publicación de esta nota, se desconoce la identidad de la víctima.

Los primeros informes puntualizan que este nuevo homicidio ocurrió la noche del 24 de abril del 2023, alrededor de las 22:40 horas, tiempo local, en la calle Gregorio Payro, entre las vialidades Ramón Guzmán y Donato Guerra, en la colonia Constitución de Ciudad Obregón, Sonora. Se detalló que la víctima, un hombre de entre 35 y 40 años de edad, estaba en la dirección referida cuando fue interceptado por un comando armado, el cual sin mediar palabra alguna, lo baleó hasta darle muerte. La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJE) ya investiga.

Fuente: Tribuna