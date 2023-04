Golpe al Gobierno de AMLO: Autoridades detienen a funcionario de Segalmex por desvío de 142mdp

Comparta este artículo

Ciudad de México.- En marzo del presente año, Seguridad Alimenticia Mexicana (Segalmex), paraestatal creada por el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador en 2019, atrajo la atención de los medios de comunicación y público en general pues se hizo pública una serie de 38 denuncias en contra de la misma ante la Fiscalía General de la República (FGR), una de ellas relacionada por la compra irregular de azúcar llevando a emitir ordenes de aprehensión en contra de funcionarios y empresarios, lo que a su vez ha dado pie a la detención de un alto mando señalado por el desfalco de142 millones 440 mil 883 pesos.

La mañana de este miércoles 26 de abril, trascendió que Jesús Oscar 'N', quien fundía como director de Administración y Finanzas de la paraestatal, había sido detenido; no obstante, el Registro Nacional de Detenciones remarca que dicha aprehensión se ejecutó el pasado martes 25 de abril en punto de las 18:10 horas, tiempo del centro de México y una vez bajo resguardo de las autoridades correspondientes, fue trasladado al Centro de Justicia Penal Federal ubicado en el municipio de Almoloya de Juárez, donde se determinará su situación legal.

Según lo expuesto por la FGR, hasta el momento se cuenta con un total de 22 órdenes de aprehensión en contra de funcionarios y empresarios ligados a Segalmex, dependencia que fue creada con el fin de garantizar alimentos para los más necesitados. Sin embargo, los investigados pueden estar vinculados con el desfalco de un total de 15.151 millones de pesos, recursos que se reportaron como irregulares durante los tres primeros años de su operación.

De las 22 personas referidas, 12 fueron servidores públicos de Segalmex; 4 pertenecen a las empresas con las que se coludieron; y 6 fueron los beneficiaros de los recursos de Segalmex que fueron desviados", se detalló en un comunicado.

Jesús Oscar 'N' era director de Finanzas de Segalmex. Foto: Twitter

Los funcionarios de Segalmex argumentaron haber adquirido un total de siete mil 840 toneladas de azúcar por lo que se pasó un total de 142 millones 440 mil 883 pesos, cifra que se le adjudica al recién detenido como parte de este desfalco millonario. En ese sentido, se detalló que tras haber adquirido este insumo, la paraestatal no pudo comprobar haber recibido las mencionadas toneladas de azúcar, lo que trajo la atención de las autoridades.

En 2019, el Gobierno de México encabezado por Andrés Manuel López Obrador, señaló que Segalmex ocuparía el lugar que venía desempeñando la Compañía Nacional de Subsistencias Populares (Conasupo), dependencia que ahora sería la encargada de adquirir y regular los precios de los productos presentes en la canasta básica, todo con el fin de garantizar que todos los ciudadanos, especialmente los de menos recursos, tuvieran acceso a los alimentos.

Segalmex se encargó de fusionar Liconsa y Diconsa, por lo que con este movimiento, Ignacio Ovalle quedaba como responsable; no obstante, al hacerse público este desfalco, el titular de la paraestatal, quien forma parte de la bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI), fue destituido. Las investigaciones arrojaron que los funcionarios y empresarios ligados a la dependencia pagaba a los proveedores los insumos adquiridos por la misma pero no los recibía hasta que eran solicitados. No obstante, al no comprobarse la entrega al 100 por ciento, se reveló que en realidad esta práctica lo que hacía era causar un severo daño a Hacienda.

Segalmex se creó en 2019. Foto: Twitter

Otro de los casos que llamó la atención fue la compra de 73.4 millones de pesos en carne de pollo, cerdo y res por una cantidad de 3.8 millones de dólares; sin embargo, valiéndose de la practica de Segalmex, solo se recibió una parte de lo adquirido, lo que supuso un desfalco por 13.1 millones de pesos solo de esta transacción, de la que además se refirió, no se vendió como se había acordado y la mayor parte de los insumos se echó a perder.

Fuente: Tribuna