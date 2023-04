Delincuencia, sin control en Sonora: Maleantes irrumpen en negocio y roban diversos animales

Comparta este artículo

Sonora, México.- La delincuencia y la inseguridad no descansan en el estado de Sonora. Ahora, autoridades investigan un nuevo atraco en la ciudad de Nogales, Sonora. En esta ocasión un grupo de delincuentes, los cuales no han sido identificados, irrumpieron en un negocio comercial y robaron diversos animales, incluyendo un pavorreal, el cual sería vendido en dicho inmueble. Si bien habría un sospechoso por este crimen, los efectivos aún no lo detienen.

De acuerdo con el boletín de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) de Nogales, los hechos ocurrieron entre el pasado martes 25 y miércoles 26 de abril del 2023. Cerca de las 14:50 horas, tiempo local, del día miércoles, se reportó a través del Servicio de Emergencias 911 que un negocio que se dedica a la venta de animales en la calle Privada Jesús García, de la colonia Álamos, fue siniestrado, pues la puerta estaba dañada.

El denunciante, quien se identificó como Francisco, de 41 años de edad, y sería el propietario de este negocio denunció que cuando revisó los daños, se percató de que fueron robados seis conejos, cinco gallos de pelea y un pavorreal. Asimismo, los delincuentes sustrajeron del inmueble dos rines de lujo, medida 18; herramientas de diferentes tipos y varios artículos más. Finalmente, al entrevistarse con los efectivos, mencionó que un supuesto sospechoso sería 'Cindy', un masculino de la zona. No obstante, aún no hay detenidos por este crimen.

Identifican a hombre ultimado a balazos en centro comercial de Sonora

En otros hechos violentos reportados en el estado de Sonora, autoridades atendieron un homicidio en la capital de la entidad. De acuerdo con los primeros reportes, el asesinato ocurrió la tarde del pasado jueves 27 de abril del 2023, alrededor de las 16:30 horas, tiempo local, en el estacionamiento de un conocido centro comercial, ubicado en el bulevar García Morales y Solidaridad, en la ciudad sonorense de Hermosillo.

Las siguientes imágenes son sensibles, favor de tener discreción.

Identifican a hombre asesinado en Nogales, Sonora. Foto: Facebook

Trascendió que un hombre, quien fue identificado como Franco Iván, de 30 años de edad, estaba en dicho sitio, a punto de ingresar a su vehículo, cuando fue interceptado por un comando armado, el cual sin mediar palabra alguna, comenzó a dispararle en repetidas ocasiones. Tras la agresión, los gatilleros huyeron hacia un rumbo desconocido. A la fecha de publicación de esta nota, no hay detenidos por el crimen.

Fuente: Tribuna