VIDEO: Ladrón 'aprovecha' que hay tráfico y asalta a conductor a plena luz del día; ya lo buscan

Ciudad de México.- Las redes sociales han servido como herramienta no solo para hacer famosa a la gente, sino también porque permiten denunciar casos relacionados con el maltrato animal, abuso infantil y claro está, robo a mano armada, justo como ha sucedido este viernes 28 de abril cuando se hizo viral el momento exacto en que un hombre aprovecha que hay tráfico denso en las calles de la urbe para despojar a un conductor de sus pertenencias.

De acuerdo con la denuncia que se hizo en la red social Twitter, los lamentables hechos tuvieron lugar el pasado jueves 27 de abril cerca de las 07:15 horas sobre calles de la alcaldía Iztapalapa. Un vehículo que contaba con una cámara de vigilancia, captó cuando el hampón sale hacia la vialidad que, por la hora parece un 'estacionamiento' y comienza a amedrentar a su conductor.

En menos de un minuto, se observa como el hombre, quien viste pantalón en color claro, chamarra en tono gris, usa cubrebocas y gorra, se acerca al conductor con el cual forcejea hasta que, habiéndole quitado sus pertenencias, huye en la misma dirección en la cual salió.

Pese al intento, el conductor, un hombre de aproximadamente 40 años de edad, desciende del vehículo para pedir ayuda. Al no haber ningún miembro de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) cerca, sude de nueva cuenta a la unidad y arranca. El robo basta remarcar, sucedió específicamente en la calle Apatlaco entre Río Churubusco y Circuito con dirección a Eje 3 en la alcaldía antes mencionada.

Por el momento, las autoridades capitalinas, especialmente la SSC encabezada por Omar García Harfuch, no se han pronunciado por esta denuncia ciudadana; no obstante, internautas han pedido a los ciudadanos en general denunciar al criminal en caso de reconocerlo pues al no ser detenido, se corre el riesgo de que siga atracando de esta manera a más automovilistas que, en medio del tráfico, buscan llegar a tiempo a su destino.

Esta basta hacer énfasis, no es la primera vez que se difunde un crimen de esta índole en las plataformas digitales menos es la única que se ha hecho viral en las plataformas sociales. Por ello, se espera que el jefe de la Policía Capitalina o la dependencia que encabeza, informe en los siguientes días si hay una denuncia o bien, si se ha dado con el paradero del hampón.

