VIDEO: Se reporta fuerte incendio al interior del Parque Cuitláhuac, en la alcaldía Iztapalapa

Ciudad de México.- Esta tarde se registró un fuerte incendio en las inmediaciones del Parque Cuitláhuac, en la alcaldía Iztapalapa, por lo que los servicios de emergencia de inmediato se movilizaron para apagar las llamas. Hasta el momento no se reporta alguna persona lesionada por este siniestro. Asimismo, se investiga la posible causa. Este percance se registra en pleno Día del Niño, fecha en que el parque suele ser abarrotado por familias.

En ese sentido, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) reportó un incendio en la Ciudad de México, equipos de emergencia se encuentran en el lugar para mitigar el siniestro. El incendio fue registrado en avenida Santa Cruz Meyehualco, colonia Santa Cruz Meyehualco en la alcaldía Iztapalapa. Cabe señalar que el fuego presuntamente se originó en donde se encontraba composta y basura.

De acuerdo con las autoridades capitalinas, se trata de un incendio de pastizal de mil metros cuadrados dentro de este parque recreativo. Asimismo, por este siniestro no se registran personas lesionadas. Al sitio de los hechos arribaron elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, quienes ya laboran para controlar y apagar las llamas, para ello solicitaron pipas de agua, pues se trata de un siniestro de gran magnitud.

En videos que circulan en redes sociales se pueden apreciar dos grandes columnas de humo al interior del Parque Cuitláhuac, las cuales, mencionan los internautas, son visibles de diferentes puntos de la Ciudad de México. Asimismo, también se han compartido imágenes de las llamas que se ubican muy cerca de una nave industrial con maquinaria pesada. Por ello los servicios de emergencia continúan con las labores.

Cabe señalar que no hay viviendas cerca del lugar de los hechos. Además, este percance no provocó alguna afectación, pues el Parque Cuitláhuac no suspendió actividades, pues el incendio se localizó en una zona alejada de las familias, por lo que no representaba algún tipo de riesgo. Hasta el momento, las autoridades de la Ciudad de México no han otorgado más información sobre este tema.

Incendio en el Parque Cuitláhuac, Foto: Especial

Finalmente, las autoridades recomendaron que, en caso de un incendio, las personas deben protegerse del fuego cerrando todas las puertas que puedas, así como colocar trapos mojados en las rendijas de la puerta para impedir el paso del humo, llamar a los servicios de emergencia al teléfono 911 en cuanto se tenga la oportunidad y taparse con un trapo o pañuelo, de preferencia húmedo, la nariz y la boca arrastrándote por el piso.

Fuente: Tribuna