Fatídico accidente en Ciudad Obregón: Conductor de auto atropella a motociclista y 'lanza' balazos

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- La noche del pasado lunes, elementos de diferentes órdenes del Gobierno de Sonora se movilizaron en inmediaciones de la colonia Valle Dorado, en la cabecera municipal de Cajeme, luego de que se reportara un fatídico accidente vehicular: el conductor de un automóvil atropelló a un joven motociclista, pero en lugar de ayudarlo, se dio a la fuga de las autoridades. La víctima fue llevada a un hospital de la localidad, por paramédicos de la Cruz Roja.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron la noche del pasado lunes 4 de abril del 2023, alrededor de las 20:50 horas, tiempo local, entre las vialidades Paseo Miravalle y Valle Dorado, en la colonia Valle Dorado de Ciudad Obregón, Sonora. Se detalló que un masculino circulaba a bordo de su motocicleta sobre la calle Paseo Miravalle cuando una camioneta vehículo atrasado se regresó en reversa y lo atropelló. Acto seguido, el conductor de la camioneta huyó hacia un rumbo desconocido.

Las siguientes imágenes son sensibles, favor de tener discreción.

Atropellan a joven en Ciudad Obregón. Foto: Internet/Ilustrativa

Vecinos del sector que vieron el accidente dieron aviso a las autoridades a través del Servicio de Emergencias 911, a lo que se movilizaron agentes de la Policía Municipal de Cajeme, así como de la Estatal de Seguridad Pública (PESP) y paramédicos de la Cruz Roja. La víctima, un joven que permanece en calidad de desconocido, fue llevado a un nosocomio de la localidad, donde le proporcionaron atención médica. En tanto, el vehículo ligero fue remolcado por agentes de Tránsito Municipal.

Información extraoficial señaló que el conductor de la camioneta 'lanzó' balazos contra las víctimas, y que presuntamente una persona habría sido privada ilegalmente de su libertad en ese momento. No obstante, las autoridades locales aún no confirman ni niegan lo anterior. Asimismo, no se informó si personal de Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJE) se hizo presente para recaudar la evidencia balística por este hecho.

Cabe mencionar que el mes de marzo fue uno de los más violentos en la historia de Cajeme, pues sólo en los 31 días se reportaron más de 70 homicidios dolosos, los cuales colocan al municipio como uno de los más inseguros de la actual Administración del alcalde Javier Lamarque Cano y del gobernador del estado de Sonora, Alfonso Durazo Montaño. La gente se pregunta cuándo volverá la calma a la región.

Fuente: Tribuna