Madrugada violenta en Ciudad Obregón: Balacera en la vía pública causa pánico y moviliza a policías

Ciudad Obregón, Sonora.- Momentos de pánico y angustia se vivieron en la cabecera municipal de Cajeme la madrugada de este miércoles, luego de que una intensa balacera despertada a los vecinos. Información extraoficial apunta que los hechos ocurrieron del sur al norte de Ciudad Obregón. Si bien se activó el Código Rojo en la región, no hay reportes de personas detenidas; tampoco se ha precisado si por esta agresión arma hay víctimas mortales o heridos.

De acuerdo con los primeros reportes, las detonaciones de arma de fuego comenzaron a sonar alrededor de las 00:44 horas, tiempo local, de este miércoles 5 de abril del 2023. Se detalló que la primera denuncia sobre balazos en la vía pública se hizo en la colonia Russo Vogel, al sur de Ciudad Obregón, Sonora; no obstante, también se informaron de tiros en las colonias Nueva Cajeme y Real del Norte, en la misma cabecera municipal de Cajeme.

Las siguientes imágenes son sensibles, favor de tener discreción.

Autoridades se movilizan por intensa balacera al norte de Ciudad Obregón. Foto: Facebook

Información extraoficial mencionó que, presuntamente, una casa en la calle Manuel López Rivera de la colonia Real del Norte fue tiroteada por un grupo de sicarios, el cual luego de la balacera huyó hacia un rumbo desconocido. Vecinos que escucharon los balazos dieron aviso a las autoridades a través del Servicio de Emergencias 911, a lo que se activó el Código Rojo en este sector de la ciudad. A la brevedad, se movilizaron agentes de la Policía Municipal de Cajeme, así como de la Estatal de Seguridad Pública (PESP).

También arribaron a la escena miembros de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) y de la Guardia Nacional (GN) ya adscrita a la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena), no obstante, tanto en el sur como en el norte de Ciudad Obregón, no fueron detenidos los presuntos gatilleros que dispararon en las vialidades. Debido a que no se reportaron heridos ni víctimas mortales por estas balaceras, no fue necesaria la presencia de paramédicos de la Cruz Roja.

Por otra parte, personal de Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJE) se hizo presente para realizar las diligencias correspondientes y levantar los casquillos de arma percutidos, no obstante, aún no se reportan cuántos fueron ubicados. Cabe recordar que el mes de marzo 2023 fue uno de los más violentos en la historia de Cajeme, pues en sus 31 días se reportaron más de 70 asesinatos violentos, los cuales ya son investigados por las autoridades de la localidad.

Fuente: Tribuna