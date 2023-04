Nueva agresión armada en plena calle de Ciudad Obregón causa pánico y moviliza a la Policía

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- La violencia tuvo una jornada larga en la cabecera municipal de Cajeme, Sonora, el pasado miércoles, pues luego de se reportaran balaceras y muertos en las colonias Cuauhtémoc Cárdenas, Aves del Castillo, Libertad y Pradera Bonita, ocurrió una última agresión armada en la colonia Miravalle, la cual por fortuna no dejó heridos ni víctimas mortales que lamentar y solo daños materiales. Igualmente, se movilizaron elementos de diferentes órdenes del Gobierno.

De acuerdo con los primeros reportes, el tiroteo ocurrió la noche del pasado miércoles 5 de abril del 2023, en una calle de la colonia Miravalle, en Ciudad Obregón, Sonora, alrededor de las 22:50 horas, tiempo local. Se detalló que una mujer iba conduciendo por una vialidad cuando escuchó un balazo, el cual le dio a su automotor. De inmediato, la mujer paró la marcha y descendió del vehículo para huir a pie; esto ante el temor de ser interceptada y violentada pro criminales.

Las siguientes imágenes son sensibles, favor de tener discreción.

Balacera en la colonia Miravalle de Ciudad Obregón. Foto: Facebook

La afectada dio aviso a las autoridades a través del Servicio de Emergencias 911, a lo que se movilizaron agentes de la Policía Municipal de Cajeme y de la Estatal de Seguridad Pública (PESP). También llegaron a la escena elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) y de la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena), quienes acordonaron el perímetro. Momentos después, se informó que este hecho violento solo dañó el automotor, pero que la conductora estaba bien.

Debido a que no se registraron heridos ni víctimas mortales por este hecho violento, no fue necesario el apoyo que paramédicos de la Cruz Roja. No obstante, sí se hicieron presentes elementos de Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJE), quienes realizaron las diligencias correspondientes en la escena y recaudaron la evidencia balística.

Antes de esta agresión, se reportó una balacera en la colonia Pradera Bonita, por las calles Rancho Potrero y Racho Grande, en Ciudad Obregón, Sonora. Se detalló que un masculino, de identidad desconocida, estaba a bordo de un vehículo marca Toyota, modelo reciente, cuando fue interceptado por un comando armado que le disparó en repetidas ocasiones. El baleado fue llevado a un nosocomio en un vehículo particular; autoridades ya indagan este nuevo intento de homicidio en Cajeme.

Fuente: Tribuna