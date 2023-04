VIDEO: Se registra voraz incendio en bodegas de la Central de Abastos de la Ciudad de México

Ciudad de México.- La noche de este jueves 6 de abril se registró un fuerte incendio en la Central de Abastos de la alcaldía Iztapalapa, de la Ciudad de México, el cual ha consumiendo 5 mil metros cuadrados aproximadamente. Este suceso ocurrió en la colonia San José hasta donde llagaron cuerpos de emergencia para controlar la situación.

El Sistema de Aguas de la Ciudad de México habilitó la garza de Tecomitl 2 en Eje 5 esquina con Periférico colonia Leyes de Reforma para la carga de las pipas. De acuerdo a la Secretaría de Gestión de Riesgos y Protección Civil, el siniestro inició en el área de huacales, tarimas y cajas de madera.

Personal de Bomberos de la Ciudad de México labora por dos flancos para contener el fuego. Asimismo, Protección Civil se encuentra realizando boquetes en las bardas para poder ingresar y arrojar el agua, el fuego ha alcanzado un área de 5 mil metros cuadrados aproximadamente.

Al lugar de los hechos han arribado seis unidades médicas de Tlalpan, Nezahualcóyotl, Miguel Hidalgo, Iztapalapa, Azcapotzalco. Además, se han desplegado por lo menos 35 pipas de agua potables y de agua tratada del Sacmex, según las primeras informaciones. El Ejército mexicano llegó al lugar para realizar un acordonamiento alrededor del incendio.

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó en sus redes sociales que hasta el momento no se reporta ningún herido por el fuego en la zona de almacenamiento de cajas. De acuerdo con su publicación vía Twitter, indicó que en el lugar se encuentran laborando elementos de Protección Civil, Bomberos, y del Sistema de Aguas de la Ciudad de México.

Sin embargo, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil reportó a las 8:58 (centro) por medio de su cuenta de Twitter, que se realizaron dos atenciones médicas a dos bomberos.

La alcaldesa de Iztapalapa, Clara Brugada informó que hasta el momento no tienen personas lesionadas o en peligro por el incendio que se registra esta noche en la central de abastos. Remarcó que la zona está lejana a áreas de viviendas, por lo que no hay riesgo para las personas.

Es una zona distante, no hay personas a su alrededor, no hay viviendas. Se está tratando ahorita de detener el fuego y pues están todos los apoyos de agua, bomberos, están combatiendo el fuego. Afortunadamente, no tenemos ninguna afectación personal", refirió.