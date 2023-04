Sujeto le dispara en la pierna a su vecino y encañona al resto; autoridades lo detienen en la GAM

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Este sábado de gloria se registró una fuerte movilización de los cuerpos de emergencia de la Ciudad de México, pues en la alcaldía Gustavo A. Madero un hombre amenazó con un arma de fuego a varias personas, por lo que el personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) arribó al sitio de los hechos para aprehender al presunto responsable y llevarlo al Ministerio Público.

De acuerdo con los vecinos, el sujeto los amenazó con un arma de fuego, todo esto sobre la Avenida 585, cerca de la Avenida 608, en la colonia San Juan de Aragón 3ª Sección, en la alcaldía Gustavo A. Madero. Asimismo, de acuerdo con las declaraciones de uno de los agredidos, el responsable de los hechos encañonó a un señor de la tercera edad, pero le disparó en la pierna y después le apuntó a él.

Asimismo, aseguró que el hombre no solo estaba bajo los influjos del alcohol, pues también pudo observar que estaba drogado. Sin embargo, no pudo hacer nada al respecto, pues el sujeto tenía el arma de fuego pegada en su cabeza y en reiteradas ocasiones lo amenazó con dispararle y quitarle la vida. Entre el nerviosismo por el trauma que acababa de vivir, el sujeto no pudo decir más palabras y fue atendido por los servicios de emergencia.

“Me dijo que me iba a matar, que primero, me puso aquí la pistola (señalando su cabeza)”, señaló uno de los vecinos amenazados.

Detención en la Gustavo A. Madero, Foto: Especial

Al sitio no solo arribó personal de la SSC, sino que de la policía de la alcaldía, Protección Civil, así como una ambulancia del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas de la Ciudad de México (ERUM), cuyos paramédicos atendieron a las personas agredidas por esta situación. Hasta el momento, el saldo de esta agresión solo es un hombre con una herida por impacto de arma de fuego, quien fue trasladado al hospital en ambulancia.

En cuanto al atacante, se trata de un sujeto de aproximadamente 30 años, quien fue trasladado por las autoridades al Ministerio Público, donde será puesto a disposición de un juez de control, el cual será el encargado de definir su situación jurídica, pues deberá responder por disparar a un hombre en la pierna y amenazar a los vecinos, lo que es considerado como una tentativa de homicidio y podría pasar años en prisión por ello.

Ahora, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) investigará el caso para conocer la razón de que el hombre amenazara con un arma de fuego a los vecinos y le disparara a uno de ellos. Asimismo, también se indagará sobre el origen del arma y si el agresor tiene alguna relación con grupos del crimen organizado.

Fuente: Tribuna