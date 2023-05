(VIDEO) Tragedia en CDMX: Conductor iba a exceso de velocidad y acaba prensado y sin vida sobre Mixcoac

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La mañana de este lunes 1 de mayo del 2023, los cuerpos de emergencia de la capital mexicana se movilizaron debido a que se registró un fuerte choque sobre la Avenida Revolución muy cerca del cruce entre la calle Molinos y Río Mixcoac pues un conductor, bien viajaba a exceso de velocidad acabó contra el muro de contención, provocando que su unidad volcara y él quedara prensado en la unidad.

De acuerdo con los primeros reportes, el accidente sucedió cerca de las 04:25 horas, tiempo en que basta destacar, no había tránsito denso en la urbe pues, al ser un día inhábil, ni los alumnos de educación básica y diversos trabajadores realizaron actividades. Al momento se sabe, no hay más unidades involucradas por este choque contra un señalamiento vial, ya que solo se trató del vehículo en donde se registró el deceso.

Foto: Twitter

Primeros reportes señalan que el conductor al ir a exceso de velocidad pudo perder el control de la unidad y por ello, quedó prensado entre el vehículo y la señal vial contra la que terminó por impactar. De inmediato, policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) arribaron al sitio donde se percataron que el hombre ya no contaba con signos vitales. Al ser un fuerte impacto, se pidió apoyo del Cuerpo de Bomberos, así como de peritos de la Fiscalía de la CDMX para el levantamiento de restos.

A través de las redes sociales el Centro de Orientación Vial manifestó que por las labores de limpieza e investigación, no había paso en esta vialidad pues además de la presencia de los Bomberos, elementos de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México (SGIRPC) también habían acudido para colaborar con el traslado del auto involucrado en este accidente.

Fue hasta las 06:30 horas que la vialidad se abrió de nueva cuenta pues los presentes resaltaron que las labores de limpieza habían concluido. No obstante, no se reportaron afectaciones a terceros pues como se dijo previamente, al ser un día inhábil no hay mucha carga vehicular en la zona. La mayor concentración de ciudadanos será en el primer cuadro por al menos 15 manifestaciones este día.

Respecto al conductor finado, no se reveló su identidad ya que solo se dijo, murió de manera instantánea. Sus restos fueron trasladados a un anfiteatro donde además de realizar la necropsia de ley, se espera dar aviso a los familiares para reclamarlo y poderle dar el último adiós. El motivo del choque será revelado por la Fiscalía qeipn atrajo la investigación.

Fuente: Tribuna / Twitter