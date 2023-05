A plena luz del día, sicarios atacan a balazos a un hombre en vía pública de Ciudad Obregón

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- Elementos de diferentes órdenes del Gobierno de Sonora se movilizaron en inmediaciones de la colonia Las Misiones, en la cabecera municipal de Cajeme, luego de que la tarde del pasado martes 09 de mayo del 2023, se desatara una agresión armada. Este hecho violento, por fortuna, no dejó heridos ni víctimas mortales que lamentar, sólo daños materiales en el vehículo que viajaba un hombre, quien fuera el blanco de los sicarios.

Las siguientes imágenes son sensibles, favor de tener discreción.

Autoridades se movilizaron por una balacera en Ciudad Obregón, Sonora. Foto: Facebook

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades de Cajeme, la balacera ocurrió la tarde del pasado martes 09 de mayo del 2023, alrededor de las 16:30 horas, tiempo local, en la calle Olvera, entre las vialidades Cantabria y Mirabel, de la sección Los Prados, en el fraccionamiento Las Misiones de Ciudad Obregón, Sonora. Se detalló que un masculino iba circulando abordo de un automotor cuando fue interceptado por un comando armado que viajaba a bordo de otro auto, el cual, sin mediar palabra con la víctima, comenzó a dispararle en repetidas ocasiones.

Luego de la balacera, los sicarios huyeron hacia un rumbo desconocido. En tanto, el afectado, quien viajaba en un vehículo sedán, marca Volkswagen, línea Jetta, modelo 2000, color gris, por fortuna, resultó ileso de la agresión. No obstante, los gatilleros lograron dañar el cristal posterior y la carrocería de su vehículo. Vecinos del sector que escucharon las detonaciones de arma de fuego dieron aviso a las autoridades a través del Servicio de Emergencias 911, a lo que se activó el Código Rojo.

A la brevedad, se movilizaron agentes de la Policía Municipal de Cajeme, así como de la Estatal de Seguridad Pública (PESP). También se hicieron presentes elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), y de la Guardia Nacional (GN). El perímetro quedó acordonado y se confirmaron impactos de bala en el cristal posterior de parte inferior izquierda, así como en el costado lateral izquierdo de la carrocería.

Debido a que no hubo heridos ni víctimas mortales que confirmar por este hecho violento, no se pidió apoyo a paramédicos de la Cruz Roja. Por otra parte, personal de Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJE) se hizo presente para realizar las diligencias correspondientes; las evidencias balísticas fueron integradas a una nueva carpeta de investigación. A la fecha de publicación de esta nota, aún no hay dato sobre los presuntos responsables de este ataque.

Fuente: Tribuna