Imágenes fuertes: Víctima muere prensada tras fuerte accidente en la carretera México-Cuernavaca

Ciudad de México.- Esta tarde de domingo se registró una fuerte movilización de los servicios de emergencia de la Ciudad de México, en los límites con el estado de Morelos, pues se reportó un fuerte accidente entre un camión de pasajeros y un automóvil particular, hecho en el que lamentablemente ha dejado una víctima mortal, la cual perdió la vida en el lugar del accidente, sin que nada se pudiera hacer.

De acuerdo con los primeros reportes, el hecho se dio en el kilómetro 23 de la carretera libre México-Cuernavaca, con dirección a la zona de Topilejo, en la alcaldía Tlalpan, en la Ciudad de México. Al sitio arribó una ambulancia de XE Médica, así como del Escuadrón de Rescate y urgencias Médicas (ERUM). Los paramédicos de inmediato atendieron a las personas lesionadas durante este accidente de tránsito.

Asimismo, de acuerdo con los primeros reportes una persona falleció prensada al interior del vehículo compacto tras el fuerte impacto con el camión de pasajeros. Por este accidente, la carretera México-Cuernavaca cerró la circulación de manera parcial con dirección a la zona de Topilejo, por lo que muchos automovilistas se quedaron varados. Hasta el momento, no se ha dado más información sobre la presencia de otras personas lesionadas.

Accidente en la México-Cuernavaca, Foto: Especial

En redes sociales comenzaron a circular videos e imágenes del accidente, en las fotografías se puede observar cómo el vehículo particular, en color azul, está destrozado de la parte delantera. Sin embargo, ya no se puede distinguir el modelo, puesto que tanto puertas, como cofre y ventanas estaban desechos. Junto al automóvil siniestrado se encuentra un autobús de pasajeros, el cual solo tiene el parabrisas roto, aunque no se aprecian daños mayores.

Por otro lado, en un video se observa la zona acordonada por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX), quienes realizaron labores de contención del tráfico, todo ellos, mientras el personal de emergencias trabajaba para liberar a la persona que había quedado prensada entre ambos vehículos. Sin embargo, de acuerdo con reportes preliminares, se señaló que la persona perdió la vida, aunque no se informó sobre el sexo de la víctima.

Hasta el momento, las autoridades capitalinas no han brindado más información al respecto. En ese sentido, también se reporta avance lento por la carretera México-Cuernavaca, por lo que se le pidió a los automovilistas tomar precauciones y evitar pasar por la zona de los hechos. Paramédicos y personal de emergencias permanecen laborando en la zona.

