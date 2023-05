Violencia en Ciudad Obregón: A plena luz del día, gatillero lanza balazos contra negocio de comida

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- Momentos de pánico y angustia se vivieron en inmediaciones del Centro de la cabecera municipal de Cajeme, en Sonora, luego de que, a plena luz del día la tarde del pasado sábado se reportara una agresión armada: un solitario gatillero disparó balazos contra un negocio de comida, con giro de pollos asados, y luego se dio a la fuga. Por fortuna, el saldo de esta balacera fue blanco; sin embargo, no hay detenidos por estos hechos violentos.

Autoridades se movilizaron por una balacera en Ciudad Obregón. Foto: Facebook

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades de Cajeme, los hechos ocurrieron la tarde del pasado sábado 13 de mayo del 2023, alrededor de las 18:30 horas, tiempo local, en un negocio de pollos asados ubicado en la calle 200, entre las vialidades de Nuevo León y Tlaxcala, en el centro de Ciudad Obregón, Sonora. Se detalló que un hombre armado llegó al sitio y comenzó a disparar contra el negocio en repetidas ocasiones, esto sin mediar palabra alguna con los presentes.

Testigos que presenciaron el ataque armado dieron aviso a las autoridades a través del Servicio de Emergencias 911, a lo que se movilizaron agentes de la Policía Municipal de Cajeme y de la Estatal de Seguridad Pública (PESP). También arribaron a la escena elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), así como de la Guardia Nacional (GN). Al llegar, los oficiales confirmaron que no habían heridos ni víctimas mortales.

Debido a lo anterior, no fue necesario el apoyo de paramédicos de la Cruz Roja. No obstante, se reportaron daños en el inmueble, principalmente en las ventanas, por lo que los oficiales de la Municipal y la Estatal acordonaron el perímetro. Momentos después, se hicieron presentes elementos de Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJE), quienes recaudaron la evidencia balística para integrarla a una nueva carpeta de investigación.

A la fecha de publicación de esta nota, las autoridades no han compartido información sobre la identidad del sicario, ni del móvil de la balacera. Sin embargo, se informó que la Fiscalía de Sonora ya abrió una nueva carpeta de investigación por la agresión armada. Cabe mencionar que este no fue el único hecho violento reportado en Ciudad Obregón, Sonora, durante el pasado sábado; no obstante, tampoco se han detallado detenidos por las balaceras.

Fuente. Tribuna