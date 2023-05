Buscan a joven de 18 años desaparecido en Ciudad Obregón: Cristian Joel salió de casa y no volvió

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- El número de personas desaparecidas en la República Mexicana no termina de aumentar. Ahora, a la lista de personas ausentes que están siendo buscadas por sus familiares se suma el nombre de Cristian Joel, un joven de 18 años originario de la cabecera municipal de Cajeme, en el estado de Sonora, quien está desaparecido desde el pasado viernes 12 de mayo. Sus seres queridos tienen la esperanza de encontrarlo sano y salvo.

De acuerdo con una publicación que comenzó a circular en Facebook, el pasado viernes 12 de mayo del 2023, alrededor de las 20:30 horas, tiempo local, el joven Cristian Joel Corona Aispuro, salió de su casa, en Ciudad Obregón, Sonora, rumbo a una fiesta, no obstante, ya no volvió. En el post de la red social se lee que él no es una persona que suela alejarse de su familia, ya que siempre avisa dónde está y a qué hora volverá a su hogar, sin embargo, desde hace dos días no saben nada de él.

Cabe mencionar que en la publicación no se detalla con exactitud en qué colonia desapareció el joven, ni cuáles son las prendas que utilizaba la última vez que lo vieron. Sólo comparten dos números a los que se les puede dar información, en caso de que tengan algún dato que ayude a ubicarlo. Según las imágenes difundidas en redes sociales, Cristian Joel es un joven de 18 años, de tez clara y barba; tiene perforaciones en las orejas, además de un tatuaje en le brazo izquierdo.

Se trata de localizar al joven Cristian Joel Corona Aispuro de 18 años. No se sabe de él desde el viernes a eso de las 8:30 que salió de su casa a una fiesta, él nunca se queda en ningún lado mucho menos sin avisar, favor de llamar al 6442335503 o al 6442034852", se lee en la publicación que circula en Facebook.

Las siguientes imágenes son sensibles, favor de tener discreción.

Buscan a joven desaparecido en Ciudad Obregón. Foto: Facebook

Sicarios ultiman a balazos a tres personas en Ciudad Obregón

En otros hechos violentos, la madrugada del pasado domingo 14 de mayo del 2023, alrededor de las 00:30 horas, tiempo local, en las calles Francia y Versalles, de la colonia Villas del Cortez, en Ciudad Obregón, Sonora, se reportó una masacre. Se informó que las víctimas, tres personas del sexo masculino que permanecen en calidad de desconocidas, estaban en una reunión cuando fueron interceptadas por un comando armado, el cual sin mediar palabra, comenzó a dispararles hasta matarlas. La Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) ya abrió una nueva carpeta de investigación por esta agresión armada.

Fuente: Tribuna