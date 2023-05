Código Rojo en Ciudad Obregón: Balazos en vía pública causan terror y movilizan a la Policía

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- La tarde del pasado domingo, elementos de diferentes órdenes del Gobierno de Sonora desplegaron un intenso operativo en inmediaciones de la colonia Valle Dorado, en la cabecera municipal de Cajeme, luego de que se reportara una intensa balacera: vecinos del sector denunciaron a través del Servicio de Emergencias 911, que un comando armado llegó a una de las vialidades y comenzó a lanzar balazos en diferentes direcciones. A la fecha de publicación de esta nota, no hay detenidos por estos hechos.

Autoridades se movilizan por balacera en Ciudad Obregón. Foto: Facebook

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades de Cajeme, los hechos ocurrieron la tarde del pasado domingo 14 de mayo del 2023, alrededor de las 18:30 horas, tiempo local, en la calle Valle del Girasol y Austrias, en la colonia Valle Dorado, de Ciudad Obregón, Sonora. Se detalló que un comando armado, el cual viajaba en un vehículo, comenzó a disparar en repetidas ocasiones contra una vivienda; luego de la agresión armada, los supuestos sicarios huyeron hacia un rumbo desconocido.

Vecinos de la zona que temieron por su vida y su integridad dieron aviso a las autoridades a través del Servicio de Emergencias 911, a lo que se activó el Código Rojo y desplegó un impresionante operativo en dicha localidad. Los primeros en responder al llamado fueron agentes de la Policía Municipal de Cajeme y de la Estatal de Seguridad Pública (PESP). También se hicieron presentes elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) y de la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) y la Guardia Nacional (GN).

Las autoridades recorrieron las calles de la colonia para encontrar a los gatilleros que lanzaron balazos, no obstante, los resultados de los operativos fueron negativos. Por otra parte, se hicieron presentes miembros de Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJE), quienes recaudaron la evidencia balística de la escena y la integraron a una nueva carpeta de investigación. Se desconoce la cantidad de casquillos que fueron asegurados, así como su tipo. Las pesquisas continúan.

Joven de 18 años desaparece en Cajeme

Además de esta balacera en Cajeme, trascendió que un joven de 18 años está en calidad de desaparecido. De acuerdo con una publicación que comenzó a circular en Facebook, el pasado viernes 12 de mayo del 2023, alrededor de las 20:30 horas, tiempo local, el joven Cristian Joel Corona Aispuro, salió de su casa, en Ciudad Obregón, Sonora, rumbo a una fiesta, no obstante, ya no volvió. En el post de la red social se lee que él no es una persona que suela alejarse de su familia, por lo que preocupa su ausencia.

Buscan a joven desaparecido en Cajeme. Foto: Facebook

Cualquier dato relevante sobre el paradero del joven puede informarse en los números: 6442335503 o al 6442034852

