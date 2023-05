Fiesta de XV años termina en tragedia en Guanajuato; durante vals, grupo armado ataca a invitados

Comparta este artículo

Guanajuato, Guanajuato.- Para muchas adolescentes, una fiesta de XV años es uno de los momentos más esperados, motivo por el cual familia suele 'echar la casa por la ventana' con los preparativos que van desde la renta de un salón de fiestas hasta detalles como el banquete y claro el tradicional vals; sin embargo, nadie espera que un comando armado arremeta en dicha celebración y, tras abrir fuego deje un saldo de una persona sin vida y al menos cuatro heridos como sucedió en Guanajuato este fin de semana.

De acuerdo con los primeros reportes, los lamentables hechos sucedieron el pasado sábado 13 de mayo en el municipio de Villagrán donde, mientras la quinceañera bailaba el vals, se escucharon fuertes detonaciones que orillaron a los presentes a buscar refugio. Todo sucedió al interior del salón de fiestas 'Cesar’s' ubicado en la comunidad de Mexicanos donde cabe destacar, la adolescente salió ilesa del ataque aunque presentó shock nervioso que tuvo que ser atendido de emergencia.

Mediante las redes sociales, se ha viralizado el momento en que la quinceañera, acompañada de sus chambelanes, bailaba el vals cuando el grupo armado abre fuego al ínterior del inmueble. De inmediato, los presentes corren a modo de buscar refugio, mientras otros se tiran al suelo para evitar salir afectados por el fuego cruzado. Cabe destacar que se desconoce el motivo por el cual sucedió la agresión aunque las autoridades ya investigan.

La Fiscalía General de Justicia del Estado, acudió al salón de fiestas donde sucedieron los hechos para abrir una carpeta de investigación, al tiempo de atender a las personas lesionadas y claro, resguardar los restos. De manera preliminar se ha informado que el ataque iba dirigido a la agrupación de música norteña Iniciativa 18, la cual amenizaba el evento; sin embargo, las autoridades no han confirmado tal postura. En tanto, los músicos confirmaron que su integridad no se había visto comprometida por los hechos por lo que a su vez se desgonce la identidad de la persona que resultó sin signos vitales.

Desafortunadamente, uno de nuestros compañeros resultó lesionado, al igual que varias personas en el evento, pero gracias a Dios él se encuentra bien", dijo la agrupación momentos después.

También en redes sociales, Emmanuel Reyes Carmona quien funge como diputado de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en el estado, informó que la persona sin vida fue identificada como Juan José Conejo Luna, sujeto que al momento del ataque armado dentro el salón de fiestas, se desempeñaba como encargado del sonido. "Cumplía con su trabajo, sonorizar el evento, pero le toco. Más personas están graves", reveló el legislador. Por estos hechos, se espera una postura oficial de parte de la Fiscalía del Estado.

Autoridades federales informaron hace uso días que Guanajuato ocupa el primer lugar en homicidios, evento que a su vez fue resaltado desde Palacio Nacional por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) quiene exigió que se removiera al fiscal de la entidad con el objetivo de poder garantizar la paz y la tranquilidad para todos los resientes del estado. "Es evidente que no hay buenos resultados, que Guanajuato es de los estados con más violencia y desde ya bastante tiempo, y no es posible que no haya ninguna mejora, sobre todo en el caso de homicidios y lleve 12 años el procurador de Guanajuato, no es posible", dijo desde la sede presidencial sin que hubiera réplica de parte de las autoridades en cuestión.

