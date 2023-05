Despojan de 130 mil pesos a hombre al exterior de un banco en Cajeme; venía de Navojoa a depositarlo

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- Durante la tarde de este martes 16 de mayo, cerca del centro de Ciudad Obregón, Sonora, ocurrió el atraco de una persona del sexo masculino, el cual contaba con una gran cantidad de dinero cuando desconocidos lo abordaron al estacionarse para después huir sin dejar rastro alguno en los alrededores, pues además se desconoce en que se desplazaban los individuos.

Los hechos se registraron alrededor de las 12:00 horas, sobre la calle California, entre Jesús García y 6 de Abril, esto en la colonia Centro, muy cerca del primer cuadro del municipio de Cajeme, donde se suscitó una gran movilización de autoridades de las diferentes corporaciones, quienes de inmediato realizaron sus recorridos en los alrededores con el fin de encontrar a alguien en actitud sospechosa.

Instalaciones del reconocido banco

Trascendió que el ofendido venía procedente de la ciudad vecina de Navojoa, cuando al estacionarse cerca de las instalaciones de la sucursal bancaria, este fue abordado por unos sujetos armados, mismos que lo obligaron a entregar el dinero que tenía en sus pertenencias, mismo que ascendía a los 130 mil pesos mexicanos, los cuales pretendía depositar, por lo que esta acción no pudo concretarse.

En la zona del atraco estuvieron presentes los agentes de la Policía Municipal, quienes resguardaron el sitio y se entrevistaron con el agraviado, además de que el personal de los Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJE) comenzó con las primeras averiguaciones de rigor, además de la apertura de una nueva carpeta de investigación para lograr ubicar a los responsables, así como conocer si son los mismos de los anteriores atracos en la ciudad.

Por el momento, se conoce que no presentó alguna lesión tras lo ocurrido, por lo que solamente está rindiendo su declaración a las autoridades sin conocerse las características de los presuntos delincuentes, pues estas no las han revelado los agentes, quienes hasta ahora no han podido ubicar a ningún responsable.

Fuente: Tribuna