Delincuencia, sin control en Ciudad Obregón: Irrumpen en negocio y roban más de 26 mil pesos

Ciudad Obregón, Sonora.- La violencia y la delincuencia no 'descansan' en Cajeme, ciudad de Sonora y uno de los 50 municipios prioritarios en materia de seguridad para el Gobierno Federal encabezado por presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO); la evidencia de lo anterior es un nuevo robo realizaron en un negocio de la colonia Benito Juárez, en Ciudad Obregón, donde maleantes sustrajeron más de 26 mil pesos en artículos y efectivo.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades locales, los hechos ocurrieron la mañana del pasado martes 16 de mayo, en un negocio que se dedica la venta de frutas y verduras ubicado en la calle Constitución y No Reelección, en la colonia Benito Juárez de Ciudad Obregón, Sonora. Se detalló que, a tempranas horas, el gerente se percató de que las protecciones del negocio estaban dañadas, por lo que entró a revisar el inmueble.

Ahí notó que hacía falta dinero en efectivo, además de múltiples artículos que vendían; al momento de encender los mini split, notó que ninguno encendió; al revisar, se percató de que las unidades condensadoras también fueron hurtadas, con lo que se sumaban al menos 22 mil pesos en pérdidas. Del dinero y los artículos, habrían desaparecido al menos cinco mil pesos. De inmediato dio aviso a las autoridades a través del Servicio de Emergencias 911.

Se hicieron presentes en la escena agentes de la Policía Municipal de Cajeme, quienes tomaron nota de los hechos y presentaron un Informe policial homologado ante el Ministerio Público del Fuero Común, en la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJE). A la fecha de publicación de esta nota, aún no hay detenidos por este siniestro.

Cabe mencionar que este no fue el único hecho violento que movilizó a las autoridades el pasado miércoles, pues en la misma colonia se reportaron balazos, por lo que se activó el Código Rojo. A la brevedad desplegaron un operativo agentes de la Policía Municipal de Cajeme, así como de la Estatal de Seguridad Pública (PESP), de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) y de la Guardia Nacional (GN), quienes resguardaron el perímetro en las calles Guerrero y Juárez. No obstante, el resultado por estas acciones fue negativo; no se encontraron ni gatilleros ni indicios balísticos.

En conjunto, el estado de Sonora, gobernado por Alfonso Durazo, ocupa el octavo puesto en el delito de homicidios a nivel nacional; los esfuerzos para conseguir la paz continúan, aseguran las autoridades.

