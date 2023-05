A plena luz del día: Oficiales de Ciudad Obregón realizan impresionante operativo por balacera

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- La tarde del pasado martes, elementos de diferentes órdenes del Gobierno de Sonora se movilizaron en inmediaciones de la colonia Benito Juárez, en la cabecera municipal de Cajeme, luego de que, a plena luz del día, se reportara una fuerte balacera a las afueras de un taller mecánico. Si bien de desplegó un operativo para dar con los presuntos sicarios, los resultados fueron negativos; tampoco se encontraron indicios balísticos de la agresión.

Las siguientes imágenes son sensibles, favor de tener discreción.

Autoridades se movilizaron por una balacera en Ciudad Obregón. Foto: Facebook

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades de Cajeme, los hechos ocurrieron la tarde del pasado martes 16 de mayo del 2023, alrededor de las 15:00 horas, tiempo local, a las afueras de un taller mecánico ubicado en las calles Guerrero y Juárez, en la colonia Benito Juárez, de Ciudad Obregón, Sonora. Se detalló que, supuestamente, un comando armado llegó a la dirección referida y, sin mediar palabra alguna con los trabajadores del negocio, comenzaron a disparar balazos.

Vecinos del sector que escucharon las detonaciones de arma de fuego dieron aviso a las autoridades a través del Servicio de Emergencias 911, a lo que se activó el Código Rojo. A la brevedad se movilizaron agentes de la Policía Municipal de Cajeme, así como de la Estatal de Seguridad Pública (PESP), de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) y de la Guardia Nacional (GN), quienes resguardaron el perímetro.

Los oficiales entrevistaron a los residentes y desplegaron un operativo en la zona para dar con los presuntos gatilleros, los cuales abrían lanzado balas contra el taller mecánico y posteriormente se habrían dado a la fuga en vehículos blindados, no obstante, el resultado fue negativo. Asimismo, se detalló que como la supuesta agresión armada no dejó heridos ni víctimas mortales, no fue necesario el apoyo de paramédicos de la Cruz Roja. Aunque personal de Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJE) se hizo presente, no se encontraron indicios balísticos.

Cabe mencionar que este hecho violento se suma a los más de 10 homicidios registrados en el mes de mayo en Cajeme, el cual es uno de los 50 municipios prioritarios en materia de seguridad para el Gobierno Federal encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO). En conjunto, el estado de Sonora ocupa el octavo puesto en el delito de asesinatos a nivel nacional; los esfuerzos para conseguir la paz continúan, aseguran las autoridades.

Fuente: Tribuna