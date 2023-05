Policía arriesga su vida e ingresa a casa en llamas y salva a una mujer y dos perritos en SLRC

Comparta este artículo

San Luis Río Colorado, Sonora.- Durante la tarde del pasado martes 17 de mayo, en el municipio de San Luis Río Colorado, Sonora, ocurrió un terrible incendio, en el que casi una persona del sexo femenino pierde la vida, al no haber sido por un uniformado a quien no le importó su vida y decidió darle una segunda oportunidad a una mujer quien no contaba con oportunidades para escapar.

Los hechos se registraron alrededor de las 15:00 horas, sobre la avenida Carlos G. Calles entre calles 35 y 36, esto la ya mencionada demarcación de la frontera, donde se dieron cita los servicios de emergencia, quienes recibieron la alerta sobre una casa que se encontraba en llamas, de la cual una persona del sexo femenino corría riesgo, pero afortunadamente a una pronta atención la pudieron sacar del fuego.

Incendio (foto ilustrativa)

Fue el agente policíaco Eduardo León Palomino quien ingresó al domicilio arriesgando su vida, esto tras escuchar los gritos de la mujer que exclamaba auxilio, por lo que a los pocos minutos logró salir con ella, así como con dos perritos, mismos que afortunadamente no les pasó nada, mientras que por su parte el Cuerpo de Bomberos se encargó de sofocar las llamas en el inmueble.

Hasta el sitio del siniestro arribaron los agentes de las diferentes organizaciones, quienes resguardaron el lugar, todo para que el personal de los Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJE) comenzara con las primeras averiguaciones de ley con el fin de conocer que fue lo que ocasionó el incendio y así descartar un intento de feminicidio.

Por el momento, se conoce que la fémina que aún no ha sido identificada o no se ha revelado su nombre ya está a salvo, sin embargo fue llevada a un hospital a bordo de una ambulancia de Cruz Roja Mexicana para su valoración pues se conocer que tragó mucho humo luego de lo ocurrido, mientras que los animalitos están completamente a salvo.

Fuente: Tribuna