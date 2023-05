Ordenan liberar a 'El Güero' Palma, exlíder del Cártel de Sinaloa y socio de 'El Chapo' Guzmán

Comparta este artículo

Guerrero, México.- Héctor Luis 'El Güero' Palma Salazar, quien fue uno de los narcotraficantes más peligrosos de México hace años y se encuentra recluido en el Penal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México (Edomex), podría abandonar la prisión, debido a que un juez del fuero común del estado de Guerrero ordenó su liberación; así lo han señalado medios nacionales este jueves 18 de mayo del 2023.

Héctor 'El Güero' Palma permanece recluido en el penal del Altiplano. Foto: Twitter

De acuerdo con información compartida por Milenio, un juez del fuero común, con sede en el estado de Guerrero, habría ordenado la liberación del exlíder del Cártel de Sinaloa, quien además fue socio de Joaquín 'El Chapo' Guzmán, criminal que actualmente está cumpliendo una condena en Estados Unidos (EU). La razón de su liberación sería que la autoridad consideró que el delito de homicidio calificado en agravio de nueve personas cercanas al capo Miguel Ángel Félix Gallardo, 'El Jefe de Jefes', ya prescribió.

La decisión del juez se habría notificado a las autoridades del penal del Altiplano la noche del pasado miércoles 17 de mayo del 2023, no obstante, a la fecha de publicación de esta nota, no se tiene información oficial sobre si el exlíder criminal ya abandonó el centro de seguridad ubicado en el Edomex. Cabe recordar que el pasado martes 09 de mayo del 2023, la magistrada María Dolores Olarte Ruvalcaba, perteneciente al Primer Tribunal Colegiado de Apelación del estado de Jalisco, ordenó que Héctor 'El Güero' Palma fuera liberado. Lo anterior se determinó luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) no tuviera los elementos suficientes para acreditar su responsabilidad en el delito de delincuencia organizada.

No obstante, el líder criminal permaneció retenido debido a una orden de aprehensión por el delito de homicidio calificado, el cual como ya se mencionó, fue descartado por un juez, ahora de Guerrero.

¿Quién es el narcotraficante Héctor 'El Güero' Palma?

Héctor 'El Güero' Palma es un líder criminal que actualmente está encarcelado en el penal del Altiplano en Edomex. Sin embargo, antes de ser detenido por las autoridades, el capo originario de Sinaloa, en su adolescencia se dedicó al robo de autos. Años después, forjó lazos con Miguel Ángel Félix Gallardo, El Jefe de Jefes, en el extinto Cártel de Guadalajara.

Logró ascender en el mundo criminal al grado de relacionarse con otros peligrosos delincuentes, como Rafael Caro Quintero, Ernesto Fonseca Carrillo y Manuel Salcido. No obstante, su mayor alianza la tuvo con Joaquín 'El Chapo' Guzmán, con quien fundó El Cártel de Sinaloa, luego de que el cártel de Guadalajara se rompiera.

Fuente: Tribuna