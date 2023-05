Madrugada violenta: Autoridades se movilizan al sur de Ciudad Obregón por reporte de balacera

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- Momentos de pánico y angustia se vivieron la noche del pasado jueves en inmediaciones del fraccionamiento Los Sauces, al sur de la cabecera municipal de Cajeme, en el estado de Sonora, luego de que durante la madrugada de este viernes se reportara una agresión armada. Por fortuna, este hecho violento no dejó heridos ni víctimas mortales que lamentar; no obstante, tampoco hay detenidos. Las pesquisas continúan por parte de las autoridades.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos violentos ocurrieron la madrugada de este viernes 19 de mayo del 2023, alrededor de las 00:00 horas, tiempo local, en las calles Vicente Padilla y Antonio Ochoa, en el fraccionamiento Los Sauces, al sur de Ciudad Obregón, Sonora. Se detalló que vecinos de la zona llamaron al Servicio de Emergencias 911 y reportaron que afuera de sus casas se escuchaban fuertes balazos. De inmediato se activó el Código Rojo y se movilizaron elementos de diferentes órdenes del Gobierno de Sonora.

Las siguientes imágenes son sensibles, favor de tener discreción.

Autoridades de Cajeme se movilizaron por reporte de balacera. Foto: Facebook

Se hicieron presentes agentes de la Policía Municipal de Cajeme, así como de la Estatal de Seguridad Pública (PESP), de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) y del Ejército mexicano. No obstante, en la zona no se encontraron indicios balísticos; tampoco hubo reporte de heridos o víctimas letales, por lo que no se pidió el apoyo de paramédicos de la Cruz Roja Mexicana de Cajeme.

Pese a lo anterior, las autoridades desplegaron un operativo para dar con los supuestos gatilleros, los cuales habrían huido en vehículos blindados mientras cargaban armas de alto calibre; sin embargo, el resultado de estas acciones fue negativo. Personal de Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJE) se hizo presente para realizar las diligencias correspondientes; las pesquisas por estos reportes por parte de las autoridades, continúan, aunque a la fecha de publicación de esta nota, no hay actualizaciones.

En otros hechos violentos, la noche del pasado jueves se reportó una balacera en la colonia Alameda, de Ciudad Obregón, Sonora, en la que un masculino perdió la vida. Trascendió que este fue interceptado por un comando armado cuando caminaba afuera de una tienda de abarrotes ubicada en las calles Isla Myorca y Cozumel. Momentos después de confirmar el deceso de esta persona, se dijo que respondía en vida al nombre de Adrián Alonso M., y que tenía 35 años de edad.

