Madrugada violenta en Ciudad Obregón: Sicarios desatan balacera y autoridades se movilizan

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- La violencia no 'descansa' en la cabecera municipal de Cajeme, uno de los 50 municipios prioritarios en materia de seguridad para el Gobierno Federal. Ahora, la madrugada de este martes, se denunció una intensa balacera a través del Servicio de Emergencias 911, a lo que se movilizaron elementos de diferentes órdenes del Gobierno de Sonora. Estos hechos violentos no dejaron heridos ni víctimas mortales que lamentar, no obstante, pese a la movilización de las autoridades, tampoco se reportaron detenidos.

De acuerdo con los primeros reportes, la agresión armada ocurrió la madrugada de este martes 2 de mayo del 2023, alrededor de las 01:10 horas, tiempo local, por las vialidades Las Torres y Río Papagayo, en la colonia Libertad de Ciudad Obregón, Sonora. Se detalló que sicarios que viajaban a bordo de una motocicleta comenzaron a lanzar balazos al aire mientras iban en movimiento, situación que alertó a los vecinos del sector. Ante el temor de resultar heridos, estos dieron aviso a las autoridades a través del Servicio de Emergencias 911.

Las siguientes imágenes son sensibles, favor de tener discreción.

Autoridades se movilizaron por una balacera en Ciudad Obregón. Foto: Facebook

De inmediato se activó el Código Rojo en la zona, y se movilizaron agentes de la Policía Municipal de Cajeme, así como de la Estatal de Seguridad Pública (PESP). También participaron elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), así como militares del Ejército mexicano. Las autoridades entrevistaron a los habitantes de la zona, quienes compartieron los hechos ya mencionados previamente. Por lo anterior, se desplegó un intenso operativo en la zona.

Debido a que no se reportaron heridos ni víctimas letales en la zona, no fue necesario el apoyo de paramédicos de la Cruz Roja. Por otra parte, sí se pidió ayuda de elementos de Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJE) para que acordonaran el área y recaudaran la evidencia balística. Momentos después, se desplegó un impresionante operativo en la región, sin embargo, el resultado de estas acciones fue negativo.

A la fecha de publicación de esta nota, no hay información sobre los autores de la balacera, ni sobre el móvil de la agresión armada. Cabe mencionar que Cajeme, municipio del sur de Sonora, es uno de los 50 municipios prioritarios en materia de Seguridad para el Gobierno Federal encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), esto debido al alto número de homicidios que se reportan mes con mes.

Fuente: Tribuna