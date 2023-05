Voraz incendio en Cajeme: Tráiler con pacas de gavilla arde en llamas y Bomberos se movilizan

Comparta este artículo

Cajeme, Sonora.- Elementos de diferentes órdenes del Gobierno de Sonora se movilizaron en inmediaciones de la calzada Francisco Villanueva, en el municipio de Cajeme, luego de que, a tempranas horas del pasado lunes 22 de mayo, se reportara un voraz incendio: la caja de un tráiler, la cual transportaba cinco mil pacas de gavilla de trigo, comenzó a arder en llamas. Testigos dieron aviso a las autoridades, a lo que arribaron a la escena elementos del heroico cuerpo de Bomberos.

Autoridades se movilizan por incendio en Cajeme. Foto: Twitter

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron la mañana del pasado lunes 22 de mayo del 2023, alrededor de las 09:35 horas, tiempo local, en la Calzada Francisco Villanueva y el bulevar Las Torres, en el municipio de Cajeme, Sonora. Se detalló que repentinamente un vehículo de carga que circulaba de poniente a oriente y que transportaba pacas de gavilla de trigo comenzó a incendiarse. Conductores que vieron el fuego dieron aviso a las autoridades a través del Servicio de Emergencias 911.

A la brevedad, se hicieron presentes agentes de la Policía Municipal de Cajeme, así como de la Estatal de Seguridad Pública (PESP), quienes pidieron apoyo a elementos del heroico cuerpo de Bomberos del municipio. Para controlar las llamas, fue necesario que se utilizaran tres máquinas extintoras, además de una pipa y el trabajo de 15 bomberos. Por fortuna, el siniestro no dejó heridos ni víctimas mortales que lamentar.

En redes sociales comenzaron a circular videos y fotos sobre el incendio del tráiler, el cual no representó un peligro para los demás conductores. A la fecha de publicación de esta nota, se desconoce la causa del fuego, así como si hubo detenidos por estos hechos. Información extraoficial mencionar que las pacas de gavilla tuvieron contacto con cables sueltos de alta tensión, los cuales habrían provocado el siniestro; no obstante, autoridades no han desmentido ni confirmado esta versión.

De momento, no se han compartido más detalles sobre el accidente, ni se sabe si alguien presentaría una denuncia ante el Ministerio Público del Fuero Común de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJE). Cabe mencionar que en la época de calor, son más comunes los incendios en la entidad, por lo que se recomienda a la población tomar precaucones con artículos inflamables.

