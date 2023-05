Trailer se queda sin frenos y choca contra un Tesla; Genera caos y 5 lesionados en la México-Toluca

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Durante la tarde de este miércoles 24 de mayo se reportó un fuerte accidente en la zona de Prolongación Paseo de la Reforma en la alcaldía Álvaro Obregón, específicamente sobre la autopista México-Toluca con dirección a la capital mexicana, donde un tráiler se quedó sin frenos y al no poder controlar la pesada unidad, terminó por impactar contra un automóvil de la marca Tesla. Hasta el momento, este siniestro ha dejado un saldo de cinco personas heridas ninguno de ellos de gravedad.

De acuerdo con los primeros reportes, por lo menos cinco automóviles particulares se vieron involucrados en este accidente, siendo el de la marca Tesla el que resultó con más afectaciones pues quedó prensado entre el muro de contención y el tráiler que lo impactó. Actualmente se sabe solamente están activos dos carriles con dirección a avenida Constituyentes donde ya se presenta una grave afectación a la movilidad en el poniente de la capital. En ese sentido, se informó que hay una fila de vehículos varados de aproximadamente 3 kilómetros de longitud.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) arribaron hasta el punto donde sucedió el siniestro, por lo cual también se pidió la presencia de paramédicos tanto de la Cruz Roja como del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) quienes atendieron a varios de los lesionados en el lugar, otras en tanto, se dijo fueron llevadas a hospitales aledaños con el objetivo de estabilizar su integridad y confirmar que no hubo más que daños materiales que lamentar.

De manera extraoficial se informó que entre las personas afectadas por este incidente de tráfico se encontraba el senador Ricardo Monreal Ávila, quien no fue uno de los directamente afectados por el choque sino que su automóvil se quedó varado, por lo cual optó por descender de su unidad para caminar sobre la avenida y con ello acercarse más a su punto de destino. El político mexicano ofreció una entrevista para Milenio Televisión en donde adelantó que al no tener tiempo de sobra, optó por caminar para llegar de manera puntual a la sesión de la Comisión Permanente la cual estaba programada para las 12:30 horas de este día.

El tráiler que protagonizó este accidente estaba a pocos metros de incorporarse a la avenida Constituyentes procedente de la México-Toluca; no obstante, testigos refieren que el conductor no pudo frenar de manera adecuada. Hasta el momento se desconoce si el chofer responsable se encuentra en calidad de detenido o si solo está en colaboración con las autoridades, por lo que se espera que en adelante se den más detalles tanto de esta situación como de aquellos que resultaron afectados.

Debido a que no hay vías alternas para circular por la zona, se ha pedido a los conductores tener paciencia pues no hay un templo aproximado para restablecer la circulación. Elementos de emergencia se mantienen trabajando en la zona para realizar no solo las investigaciones adecuadas, sino también llevar a cabo labores de limpieza pues los fragmentos del vehículo Testa además del pesado trailer, permanecen sobre la cinta asfáltica y de permanecer ahí, pueden drenar en más siniestros similares.

