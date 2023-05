Profesor de CCH Naucalpan abusa de alumna de 15 años; no ha sido arrestado por la policía

Comparta este artículo

Naucalpan, Estado de México.- El pasado mes de noviembre, la madre de una alumna del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) plantel Naucalpan, escuela del nivel medio superior perteneciente a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) comenzó a percatarse que el comportamiento de su hija era fuera de lo común y, tras revisar su celular, se dio cuenta de que la adolescente, de 15 años, estaba recibiendo acoso por parte de su profesor de educación física, un sujeto identificado como Juan Manuel N.

De acuerdo con declaraciones de la mujer, el sujeto solía enviarle mensajes de texto y fotografías a su hija, lo que naturalmente la alertó, por lo que procedió a preguntarle a la menor si todo estaba bien; en un comienzo la adolescente aseguró que no pasaba nada, pero después de insistir reveló que se sentía amenazada por el individuo, por lo que había tenido que ocultarle a su madre lo que ocurría.

En un inicio, la madre creyó que el sujeto se había limitado a acosar a su hija, por lo que acudió a levantar una denuncia ante el Ministerio Público por este delito. Pese a ello, la mujer continuó notando que la adolescente tenía un comportamiento extraño, como que cada vez que llegaba a casa se bañaba hasta tres veces, lo que la llevó a pensar que el individuo ya habría abusado de la alumna.

Yo mencioné que sospechaba de violación porque yo ya había notado a mi hija rara, llegaba, se bañaba hasta tres veces", dijo la mujer para 'El Universal'.

Profesor de CCH Naucalpan abusa de una menor

En determinado momento, la madre confirmó que el maestro abusó de su hija, por lo que volvió al Ministerio Público, donde hizo un dictamen médico con una doctora perito, esto con la finalidad de reclasificar el caso, pero las investigaciones se entorpecieron, porque salieron de vacaciones y también tuvieron que cambiar de abogado, en el medio de todo esto, la menor confesó a viva voz que había sido abusada.

Fue hasta este punto que el juzgado de Tlalnepantla emitió una orden de aprehensión como medida de precaución en contra de Juan Manuel N. El día en que el mencionado documento fue dado de alta ocurrieron otras dos cosas, casi de manera paralela. Según datos de la madre de la víctima, un policía de investigación la llamó para preguntarle por su hija, mientras que el imputado salió temprano de la escuela y no se le volvió a ver.

Esta situación provocó que la mujer pensara que las autoridades sí arrestaron a Juan Manuel N., pero por alguna razón lo dejaron libre. Actualmente el caso sigue bajo investigación, pero según datos de la madre, el caso no ha "avanzado absolutamente nada". Por otro lado, el CCH Naucalpan ofreció apoyo psicológico para la víctima, así como la oportunidad de no reprobar el semestre, porque dadas las circunstancias la menor, de quien su nombre se mantiene bajo anonimato a petición de su progenitora, no ha podido asistir a la escuela. Hasta el momento, la UNAM no se ha pronunciado al respecto.

Fuentes: Tribuna