Fuerte choque del Metrobús en avenida Balderas deja a dos personas lesionadas; una abuelita herida

Ciudad de México.- Esta tarde se registró otro accidente en la Ciudad de México en la que se vio involucrada una unidad de transporte público capitalino, el hecho se registró esta tarde sobre avenida Balderas, el cual dejó al menos a dos personas lesionadas, entre ellas, una mujer de 71 años, quien recibió atención médica, este percance provocó afectaciones viales en la zona por la presencia de los cuerpos de emergencia.

Fue alrededor de las 14:00 horas cuando se le reportó a las autoridades de la Ciudad de México un presunto choque entre una unidad de la Línea 3 del Metrobús de la capital y un automóvil particular. Esto se registró en el cruce de avenida Balderas y Artículo 123. Se trata del vehículo con número económico 2640, conducido por el trabajador Rigoberto N, quien no presentó lesiones derivadas de este accidente.

Al sitio de los hechos arribó una ambulancia del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM), así como patrullas de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX), cuyos elementos acordonaron la zona y comenzaron con los trabajos para agilizar el flujo vehicular en lo que es una de las avenidas más importantes del Centro Histórico, pues es una de las más transitadas y conecta el oriente de la CDMX con la zona de Chapultepec.

De acuerdo con los testigos del accidente, el percance se ocasionó después de que el vehículo particular intentara dar una vuelta prohibida, en la cual invadió el carril exclusivo del Metrobús. En ese sentido, el chofer de la unidad de transporte público no tuvo el tiempo de maniobrar para evitar la colisión y terminó impactándose de frente, destruyendo la parte lateral del automóvil, aunque no se reportaron daños mayores.

En ese sentido, el fuerte golpe entre la unidad de transporte público dejó a dos personas lesionadas, entre ellas una mujer, identificada como María del Pilar, de 71 años, la cual tenía una crisis nerviosa. Asimismo, el diagnostico de los paramédicos que la atendieron indicó que la mujer de la tercera edad presentaba una contusión directa en el brazo izquierdo, aunque no se requirió el traslado a un hospital.

En cuanto a la segunda persona lesionada, se trata de Blanca Elena, de 45 años, quien presentó una contusión en el cráneo en la zona occipital, mejor conocida como la nuca, por lo que los paramédicos decidieron trasladarla al hospital para que recibiera atención médica especializada. El último lesionado fue el conductor del vehículo particular afectado, se trata del dueño de un Kia color gris, quien también presentó múltiples contusiones.

