Tras agresión armada, asesinan a un joven en calles de San Nicolás de los Garza; hay un menor herido

Comparta este artículo

San Nicolás de los Garza, Nuevo León.- Durante la noche del pasado viernes 26 de mayo, en el municipio de San Nicolás de los Garza, Nuevo León, ocurrió el asesinato de una persona del sexo masculino, mientras que un niño y un adulto mayor resultaron con lesiones, sin conocerse más datos sobre su identidad y sus generales, es por ello que habría que esperar a nuevas actualizaciones.

Los hechos se registraron alrededor de las 20:00 horas, sobre la calle Prolongación Churubusco y General Jerónimo Treviño, en el quinto sector de la Colonia Constituyentes de Querétaro, esto en la ya mencionada demarcación, donde se suscitó una gran movilización de autoridades de las diferentes órdenes de Gobierno, quienes respondieron ante la activación del código rojo por detonaciones de arma de fuego en la zona.

Acordonan el sitio del crimen

Primeros informes mencionan que el ahora occiso pudo ser identificado como Raúl Antonio J. C., de 23 años de edad, quien desafortunadamente ya no respondió a los primeros auxilios de los paramédicos de Cruz Roja Mexicana quienes a su arribo determinaron que solamente tenían que cubrirlo con la mortaja, pues este ya no contaba con signos vitales, por lo que habría que esperar a que llegara la unidad de Medicina Legal.

Hasta la zona del crimen acudieron los uniformados de la Policía Municipal y Estatal, quienes resguardaron el sitio, todo para que el personal de los Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León (FGJE) comenzara con las primeras indagatorias, además de la apertura de una nueva carpeta de investigación para lograr la captura de un responsable.

Por el momento, se sabe que el cadáver del hombre ya fue trasladado con rumbo para las instalaciones de la morgue del Servicio Médico Forense (Semefo) con sede en la ciudad de Monterrey, donde se le practicará su respectiva necropsia de rigor, además de los trámites legales correspondientes por homicidio, a la espera de nuevas actualizaciones por parte de las autoridades encargadas en el caso.

Fuente: Tribuna