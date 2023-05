Crimen atroz: Buscan en Tecámac al sujeto que lanzó a un 'perrito' a un cazo con aceite hirviendo

Comparta este artículo

Tecámac, Estado de México.- Los casos de maltrato animal en el país desafortunadamente no han ido a la baja como se espera; sin embargo, a través de las redes sociales es que más eventos de este tipo cobran relevancia para visibilizar lo que los 'peludos' tienen que soportar llevando a que las autoridades creen leyes e impulsen reformas para impartir justicia, algo que se busca hacer tras conocerse un caso en el municipio de Tecámac, en el Estado de México donde un sujeto lanzó sin piedad a un perro al interior de un cazo donde había aceite hirviendo.

Este cruel acto fue denunciado en las plataformas digitales por la asociación 'Peludos Desamparados' la cual insistió en pedir apoyo de la ciudadanía para dar con el paradero del agresor quien de manera deliberada, lanza al animal al interior del cazo, artículo que al parecer pertenece a una carnicería ubicada en la calle Benito Juárez donde se cometió este crimen a plena luz del día el pasado domingo 28 de mayo. Fue gracias a cámaras de seguridad que el suceso quedó grabado y por el que las autoridades ya abrieron una carpeta de investigación.

Imagen del agresor que lanzó a un perro al interior de un cazo con aceite hirviendo. Foto: Twitter

La asociación encargada de hacer la denuncia, apunta a que los hechos sucedieron en punto de las 11:56 horas e incluso, el agresor no conforme con haber agredido de esta manera al animal, también amenazó con un arma de fuego al encargado del establecimiento comercial cuando salía del mismo. Una vez en la vía pública, fue cuando se topa con el 'lomito' al que carga y arroja al cazo causándole la muerte por quemaduras. Pese a tal suceso, el hombre quien viste camisa en color azul, aborda un vehículo Chevy en color blanco, el cual estaba estacionado enfrente del local y escapa del sitio.

Los encargados de la carnicería, salen de manera apresurada para auxiliar al can quien evidentemente se retorcía del dolor por la exposición al aceite. No obstante, pese a ello el animal no sobrevivió y ahora se ha lanzado un llamado para que se ubique al sujeto al cual se le procesará por el delito de maltrato animal, mismo que está tipificado en la demarcación. "Estamos sumamente indignados y ya estamos tomando acciones legales. Necesitamos máxima difusión para poder identificar a este infeliz y que pague su crimen", escribió la asociación en las plataformas digitales.

Elementos acudieron al establecimiento para iniciar con las investigaciones. Foto: Guardia Civil Tecámac

Autoridades se pronuncian

La mañana de este lunes 29 de mayo, la Guardia Civil del Ayuntamiento de Tecámac lanzó un comunicado de prensa en el cual insiste a la población colaborar para dar con el paradero del hombre, al tiempo que se informó que elementos de la misma organización ya habían acudido a la carnicería con razón social 'Chuky', donde sucedieron los hechos para proporcionar apoyo al locatario quien confirmó haber sido amenazado por el sujeto con apoyo de un arma de fuego. Al respecto, el locatario informó que el agresor estaba bajo los efectos del alcohol y lo había amenazado para que cerrara el local sin que hasta ahora se conozca el motivo.

Posteriormente tomó un cuchillo, colocándolo en el cuello, para posteriormente salir del establecimiento en donde se encontraba un perro y lo arrojó al cazo de aceite hirviendo", dicta la misiva.

El dueño de la carnicería se sabe, presentará una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, al tiempo que elementos de la Guardia Civil se encargarán de proporcionarle apoyo para evitar afectaciones. Mientras este lamentable asunto se esclarece, se ha anunciado que no queda descartada la posibilidad de que se trate de un conflicto entre vecinos de la calle Benito Juárez que fue llevada al extremo. En tanto, se pide apoyo a la ciudadanía para denunciar al agresor, misma que puede ser anónima llamando al 800 702 87 70 o al 722 213 54 56.

