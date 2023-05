Luto opaca al fútbol: Joven asesina a puñaladas a su tío porque se burló de la derrota de Chivas

Comparta este artículo

Guadalajara, Jalisco.- La noche del pasado domingo 28 de mayo, la afición de Tigres celebró que la escuadra universitaria conquistara su octavo título tras proclamarse como campeón del torneo Clausura 2023 de la Liga MX, lo que encontraste llevó a que la afición de las Chivas no pudiera celebrar en la 'Perla tapatía' pese a que el partido de vuelta se realizó en el Estadio Akron; no obstante, la alegría y la tristeza entre las aficiones no fue lo único que atrajo la atención en redes sociales, pues también elementos de seguridad del estado de Jalisco atendieron la emergencia que involucró el asesinato de un hombre a manos de un denominado 'chiva hermano'.

De acuerdo con los primeros reportes, una familia se encontraba disfrutando de este partido al interior de un inmueble ubicado en la colonia Agustín Yáñez, específicamente en el cruce de las calles Alejandro Arango y Florencio del Castillo en la capital de Guadalajara, cuando un hombre, quien se dijo era tío del aficionado del 'Rebaño sagrado', comenzó a burlarse del joven debido a que el resultado terminó por favorecer al equipo felino. Este hecho terminó por enfurecer al seguidor de chivas quien terminó por asesinar al miembro de su familia.

Testigos informaron que ante las constantes burlas de parte del hombre, el joven buscó un cuchillo y envuelto en coraje y decepción, comenzó a apuñalar a su tío hasta que dejó de registrar signos vitales. Los demás miembros de la familia trataron de intervenir pero ante la furia del aficionado, no se pudo hacer nada más que llamar a los cuerpos de emergencia, cuales arribaron al inmueble en cuestión sin que se pudiera hacer nada por el hoy occiso más que confirmar que ya había perdido la vida.

Fue agredido con un objeto punzocortante, al parecer un cuchillo (...) tenía heridas en la espalda y en el abdomen, fueron unas cuatro", dijo el paramédico Favián González.

En el momento en que los cuerpos de emergencia y paramédicos arribaron al inmueble involucrado en este crimen, se informó además que el aficionado de Chivas quien apuñaló a su tío por haberse burlado del hecho de quedar sus campeones del Torneo de Clausura 2023, ya se había dado a la fuga por lo cual se implementó un operativo con el objetivo de detenerlo y procesarlo por el asesinato a su familiar. Hasta ahora no hay rastro de su posible paradero; no obstante, se ha urgido a las autoridades a detenerlo para evitar que el crimen quede impune.

Cabe destacar que no se ha revelado la identidad ni del presunto asesino así como del hombre quien murió a puñaladas, por lo cual se espera que las autoridades de Guadalajara emitan en las siguientes horas una tarjeta informativa que a su vez permita a la ciudadanía denunciar al agresor en caso de ser visto. Del mismo modo, se desconoce si la familia involucrada en este asesinato presentó una denuncia oficial tras los lamentables hechos que opacaron la denominada fiesta del fútbol mexicano.

Hasta este momento, es el único evento que se ha reportado derivado de la derrota de Chivas ante Tigres sucedido a la noche del domingo 28 de mayo en el Estadio Akron, localizado en el municipio de Zapopan. Se sabe que la afición del denominado 'Rebaño sagrado' se quedó con las ganas de festejar en las calles principales de la 'Perla tapatía', al igual que sucedió con la afición ubicada en la Ciudad de México, la cual ya se habían concentrado en las inmediaciones del Ángel de la Independencia tas la ventaja de dos goles obtenida durante el primer tiempo.

